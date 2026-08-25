В ЕС заявили о планах ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

В Евросоюзе осудили высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в отношении сектора Газа. Об этом сообщил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По его словам, в Совете ЕС обсуждается вопрос о включении израильского министра в санкционный список за нарушение прав человека.

«Мы решительно и недвусмысленно осудили заявления израильского министра Бен-Гвира относительно Газы. Израильское правительство обязано пресекать подобную риторику своего министра,— сказал Ануар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»). — Использование столь вопиющих и провокационных выражений неприемлемо и не должно оставаться безнаказанным».

Итамар Бен-Гвир курирует израильскую полицию и тюремную систему. С мая господин Бен-Гвир подвергается критике. Тогда он опубликовал в X видео с прибытием в страну задержанных активистов пропалестинской «Глобальной флотилии Сумуд». На кадрах задержанных собирают на палубе, ставят на колени с завязанными сзади руками, головами в пол. В августе израильский министр призывал убивать «от 30 до 40 человек каждую ночь» в Газе.