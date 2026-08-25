В ЕС заявили о планах ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля
В Евросоюзе осудили высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в отношении сектора Газа. Об этом сообщил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По его словам, в Совете ЕС обсуждается вопрос о включении израильского министра в санкционный список за нарушение прав человека.
«Мы решительно и недвусмысленно осудили заявления израильского министра Бен-Гвира относительно Газы. Израильское правительство обязано пресекать подобную риторику своего министра,— сказал Ануар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»). — Использование столь вопиющих и провокационных выражений неприемлемо и не должно оставаться безнаказанным».
Итамар Бен-Гвир курирует израильскую полицию и тюремную систему. С мая господин Бен-Гвир подвергается критике. Тогда он опубликовал в X видео с прибытием в страну задержанных активистов пропалестинской «Глобальной флотилии Сумуд». На кадрах задержанных собирают на палубе, ставят на колени с завязанными сзади руками, головами в пол. В августе израильский министр призывал убивать «от 30 до 40 человек каждую ночь» в Газе.
В мае 2026 года глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за публикацию видео с унижениями пропалестинских активистов «Глобальной флотилии Сумуд». По её словам, обращение с активистами, среди которых были граждане ЕС, было унизительным и неподобающим для демократического государства. В связи с этим Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия вызвали послов Израиля в МИД, а Франция запретила господину Бен-Гвиру въезд в страну.
Прокуратура Рима возбудила уголовное дело в отношении Итамара Бен-Гвира в июне 2026 года после того, как он опубликовал видео с задержанием активистов «Глобальной флотилии Сумуд». В деле проверяются эпизоды пыток и незаконного лишения свободы, поскольку среди задержанных были граждане Италии, а активисты сообщали об издевательствах и сексуализированном насилии.
Действия Итамара Бен-Гвира также осудили внутри Израиля: премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава МИД Гидеон Саар назвали унижения активистов позорным поступком. При этом в августе 2026 года Итамар Бен-Гвир заявил, что израильские военные должны убивать «от 30 до 40 человек каждую ночь» в Газе, а также призвал к восстановлению еврейских поселений на палестинской территории.