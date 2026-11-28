Суд арестовал отца умершей от истощения девочки из Вологды
Вологодский городской суд арестовал отца умершей от истощения пятилетней девочки. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, 38-летний мужчина заключен под стражу до 25 января 2027 года.
О смерти девочки стало известно 25 ноября. В семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Супруги состояли на профилактическом учете, однако дети продолжали жить в ненадлежащих бытовых условиях и не получали необходимого ухода. Мать погибшей девочки на допросе в СКР заявила, что не вызывала скорую, поскольку надеялась «откормить дочь кашей».
Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «ненадлежащее исполнение обязанностей службами профилактики безнадзорности несовершеннолетних». Расследование продолжается.
Семилетний брат погибшей девочки был госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Остальные несовершеннолетние под наблюдением медиков.