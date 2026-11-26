Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила ТАСС, что комитет направит губернатору запрос в связи с трагедией. «В XXI веке ребенок умирает от истощения — это ну просто случай, я скажу, дикий», — сказала госпожа Останина. Она добавила: «С одной стороны, в той же Вологодской области губернатор много делает для того, чтобы повышать рождаемостью, но при этом демография — это же не только рождаемость, это же и сохранить тех, кто родился. Вот в данном случае в этой многодетной семье, к сожалению, не было условий для того, чтобы элементарно прокормить детей».