В многодетной семье в Вологде умерла 5-летняя девочка от истощения. Главное
Что известно о семье
В семье воспитывалось 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. 25 ноября пятилетняя девочка умерла в результате истощения. Ее 7-летнего брата доставили в реанимацию областной детской больницы в тяжелом состоянии. Туда же направили остальных десять детей. Их здоровью ничего не угрожает, сообщила вологодский детский омбудсмен Антонина Федорова. По ее словам, сейчас идет поиск ближайших родственников детей, но пока что они останутся в больнице.
Семья с 2024 года стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении. Как рассказал на совещании с губернатором министр труда и соцзащиты региона Александр Ершов, причиной постановки на учет были пропуски детьми школ и детских садов, неявки в медучреждения и антисанитарные условия в квартире. Господин Ершов отметил: «По направлению алкоголизации семья никогда замечена не была. Никакие моменты не фиксировались». Работники соцзащиты, как рассказал министр, регулярно посещали семью и даже проводили в квартире уборку. Последний визит они совершили 12 ноября.
По данным властей, отец — трудоустроен, а мать — в декретном отпуске. Все дети устроены в образовательные учреждения, но двое из них не посещают детский сад и находятся дома с матерью. Семья получала все соответствующие выплаты и иную «нематериальную помощь». По словам Александра Ершова, отец отказывался от помощи в виде продуктовых наборов, ссылаясь на то, что он «работает, получает зарплату, получает пособие», и «брать помощь продуктами питания неприемлемо».
Следствие
Следователи возбудили два уголовных дела — по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего ребенка) и по ст. 293 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности).
Днем 26 ноября родителей детей задержали и допросили. После допроса матери ведомство опубликовало видео с ее показаниями. «Надо было скорую вызвать, а я думала, кашу буду варить, откормлю их. У меня никогда дети вес не теряли, никто. <...> Вообще отвратительно. Очень плохо. Я не знаю. Я отвратительная мать»,— говорит женщина на видео. На ролике также показан допрос отца ребенка. «Виноват я, получается, тоже…Не знаю, что сказать…», — так мужчина отреагировал на просьбу следователя прокомментировать свое нахождение на допросе.
По данным источников ТАСС, в рамках уголовного дела обыски и «другие следственные действия» проводятся также в администрации Вологды. В вологодском СКР сообщали, что следователи назначили «необходимые судебные экспертизы» и ведут допросы должностных лиц, медработников и родственников детей.
Реакция федеральных властей
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел. Предоставить его должен руководитель управление ведомства по Вологодской области Геннадий Яшин.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что держит ситуацию на личном контроле. По ее словам, аппарат омбудсмена «разбирается в деталях произошедшей трагедии» и находится «на связи с профильными ведомствами».
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила ТАСС, что комитет направит губернатору запрос в связи с трагедией. «В XXI веке ребенок умирает от истощения — это ну просто случай, я скажу, дикий», — сказала госпожа Останина. Она добавила: «С одной стороны, в той же Вологодской области губернатор много делает для того, чтобы повышать рождаемостью, но при этом демография — это же не только рождаемость, это же и сохранить тех, кто родился. Вот в данном случае в этой многодетной семье, к сожалению, не было условий для того, чтобы элементарно прокормить детей».
После смерти девочки в администрации Вологды прошли обыски, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.