«Надо было скорую вызвать, а я думала, кашей откормлю... У меня никогда вес дети не теряли, никто... Я — отвратительная мать»,— сказала она. Отец погибшей девочки на вопрос следователя заявил, что понимает, из-за чего он находится в СКР, и не стал комментировать произошедшее.