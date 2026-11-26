Мать умершей от истощения девочки в Вологде надеялась «откормить ее кашей»
Мать погибшей от истощения пятилетней девочки во время дачи показаний заявила, что не вызывала скорую, поскольку надеялась «откормить ее кашей». Видео с показаниями матери опубликовала пресс-служба Следственного комитета России. Женщину и ее мужа доставили в управление СКР по Вологодской области.
«Надо было скорую вызвать, а я думала, кашей откормлю... У меня никогда вес дети не теряли, никто... Я — отвратительная мать»,— сказала она. Отец погибшей девочки на вопрос следователя заявил, что понимает, из-за чего он находится в СКР, и не стал комментировать произошедшее.
Министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов рассказал, что семья получала социальные выплаты от властей региона. «Отец всегда отказывался от продуктовой помощи, потому что говорил, что он работает, получает зарплату, получают пособия, и это неприемлемо брать помощь продуктами питания»,— сказал господин Ершов на оперативном совещании областного правительства (цитата по ТАСС).
О трагедии стало известно утром 26 ноября. Вместе с погибшей девочкой в семье воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних. Девять из них госпитализированы. У семилетнего мальчика также выявили истощение. По данным РЕН ТВ, сейчас он находится в реанимации. Следствие указало, что дети жили в антисанитарных условиях, пропускали медосмотры и редко посещали школу и детский сад. СКР возбудил уголовные дела по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ).