Жилищный кризис меняет расклад
Применит ли Испания правый поворот на выборах
Испания готовится к досрочным выборам: 29 ноября в стране должны переизбрать парламент. Опросы показывают, что шансы на победу у Социалистической партии во главе с премьер-министром Педро Санчесом и консервативной Народной партии примерно равны. По данным Reuters, обе политические силы готовы поддержать около 30% избирателей.
Перевес сил может обеспечить ультраправая партия Vox, которая, по данным опросов, набирает до 20% голосов. Движение выступает за ужесточение миграционной политики. Премьер Испании объявил досрочные выборы в октябре 2026 года после того, как парламент не смог урегулировать жилищный кризис и принять ряд законов в этой сфере.
В стране прошли массовые митинги против высоких цен на аренду жилья. Символом протестов стала 87-летняя Мария Кармен Абаскаль, умершая после выселения из съемной квартиры. Исход выборов для местных жителей совершенно непредсказуем, говорит журналист из Валенсии Батраз Томаев:
«Безусловно, испанское общество ждет дня голосования, но оно разделено.
Сейчас нет явного фаворита, о котором можно было бы сказать: эта партия победит, а ее лидер станет премьер-министром. По последним данным, Народная партия (Partido Popular) опережает на несколько процентных пунктов Социалистическую партию (PSOE) действующего премьера Педро Санчеса. Но все может решиться непосредственно в день выборов.
Когда разговариваешь с местными жителями, они говорят: "Да, сейчас Народная партия впереди, но все еще может измениться". В любом случае страна устала от роста цен на жилье, снижения качества жизни и налоговой нагрузки на предпринимателей. Люди хотят большей стабильности и возвращения к тому уровню жизни, который был несколько лет назад. Предстоящие выборы могут стать для общества точкой перезагрузки. В принципе, большинство кандидатов именно об этом и заявляют».
Оппозиция также критикует правительство Санчеса за бюджетный кризис и проблемы с миграцией. Летом 2026-го через границу в испанскую Сеуту прорвались около 49-60 тыс. марокканцев. Местные власти назвали произошедшее гуманитарной катастрофой, а Мадрид объявил режим чрезвычайной ситуации.
В случае победы Народной партии и формирования коалиции с Vox Испания впервые за полвека может получить представителей ультраправых в правительстве, отмечают СМИ. Впрочем, все более консервативными становятся и сами испанцы, говорит журналист Максим Евсеев:
«Люди, наверное, немного устали от Педро Санчеса, который руководит страной уже более семи лет.
Им хотелось бы перемен и новых лиц. Кроме того, последние пару лет выдались для премьера непростыми: череда скандалов, связанных то с коррупцией, то с миграцией, а последний — с жилищным кризисом. К миграции одни относятся негативно, другие, наоборот, считают, что она помогает испанской экономике.
А вот жилищная проблема касается абсолютно всех: кто-то снимает квартиру, кто-то сдает ее в аренду. Эта тема особенно актуальна, ведь всего пару недель назад завершились акции протеста и митинги, прошедшие во всех крупных городах Испании. Можно сказать, что за последние годы Испания немного поправела. Проблема нелегальной миграции постоянно присутствует в новостной повестке. Вспомним хотя бы миграционный кризис в Сеуте, к которому Испания оказалась не готова.
Еще до кризиса в Сеуте премьер-министр предложил программу, по которой 500 тыс. нелегальных мигрантов должны были получить легальный статус. Но далеко не все восприняли эту инициативу с энтузиазмом.
Нельзя сказать, что люди воодушевились и обрадовались перспективе появления новых рабочих рук.
За это Педро Санчеса особенно не полюбили».
На предвыборную кампанию повлияла и трагедия в Толедо. В конце октября 2026 года на железной дороге столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли 69 человек. Среди причин катастрофы назвали сбой в системе безопасности и ошибку диспетчеров. Позже в отставку ушел министр транспорта Оскар Пуэнте.