Когда разговариваешь с местными жителями, они говорят: "Да, сейчас Народная партия впереди, но все еще может измениться". В любом случае страна устала от роста цен на жилье, снижения качества жизни и налоговой нагрузки на предпринимателей. Люди хотят большей стабильности и возвращения к тому уровню жизни, который был несколько лет назад. Предстоящие выборы могут стать для общества точкой перезагрузки. В принципе, большинство кандидатов именно об этом и заявляют».