Кризис в Сеуте показал двойное дно

Марокко обвинило преступные группировки в организации наплыва мигрантов в Испанию. В правительстве африканской страны заявили, что вместе с Мадридом ежедневно отлавливают сотни нелегалов и не собираются останавливаться. Всего к вечеру 31 июля в испанский анклав Сеута на севере Марокко прорвались 60 тыс. человек. При этом более 48 тыс. из них вернулись назад, передает Reuters. Не меньше 67 человек погибли. Что происходит на испанско-марокканской границе? И при чем здесь недавний королевский указ Филиппа VI?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters

Миграционный кризис в Сеуте внезапно превратился в историю с двойным дном. Во-первых, прорыв границы совпал с празднованием королевского Дня трона в Марокко. Его главная идея — общность нации и монархии. Во-вторых, единственные анклавы Испании в Африке — Сеута и Мелилья — давно воспринимаются в Рабате как «оккупированные» территории.

Но если оставить конспирологию, то миграционный кризис после либерализации законов Испании был лишь вопросом времени, уверены юристы. В апреле премьер-министр Педро Санчес утвердил королевский указ Филиппа VI и тем самым легализовал 500 тыс. мигрантов. На фоне проблем с беженцами в Сеуте Италия приостановила действие Шенгенской зоны с Испанией. Финляндия, Австрия и Дания пригрозили сделать то же самое. Но у них нет для этого полномочий, говорит испанский журналист Максим Евсеев:

«Это не инициатива Брюсселя. С подобным предложением выступило итальянское правительство, заявив, что, возможно, Испанию стоит исключить из Шенгенской зоны. Но сделать это не так просто: для такого решения необходимо согласие всех стран-участниц. То есть две страны не могут просто взять и исключить Испанию из Шенгена — это невозможно.

Максимум, что они могут сделать, — ввести пограничный контроль на своих границах с Испанией.

Для этого потребуется либо физическая граница, либо организация контроля в аэропортах, чтобы пассажиры, прилетающие из Испании, проходили паспортный контроль. Пока же все это остается на уровне разговоров. При этом в самой Испании в последние годы заметно усиливаются правые настроения. Партия "Голос" (Vox), которая раньше считалась практически маргинальной и была представлена лишь на региональном уровне, за последние шесть лет существенно укрепила свои позиции».

В соцсетях Туниса, Алжира и Египта шутят, что в Испанию бегут сами марокканцы, и в стране «остался только король», намекая на большое число людей, покинувших Марокко всего за несколько часов. Впрочем, мигрантов никто так просто не легализует, полагает собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова:

«Многие, включая Илона Маска, связывают произошедшее с политикой Педро Санчеса. Поводом стал закон, по которому в Испании была проведена разовая легализация мигрантов — независимо от того, были у них документы или нет. Важно понимать, что это была единовременная акция. Это не означает, что теперь все, кто приезжает в Испанию, автоматически получают документы.При этом испанское законодательство предусматривает, что любой человек, оказавшийся на территории страны, может заявить, что ищет убежище. В таком случае ему обязаны предоставить временный статус и рассмотреть его заявление.

Если бы все мигранты, попавшие в Испанию, одновременно потребовали убежища, возникает вопрос: как испанские власти смогли бы справиться с такой ситуацией?»

В МВД Испании указали, что сети, занимающиеся нелегальной перевозкой людей, могут пользоваться новым постановлением правительства. В соцсетях даже появились видео, как мигрантов организованно подвозят к границе на грузовиках. Марокканские власти прямо обвинили синдикаты, которые торгуют людьми, в намеренной хаотизации ситуации на испанско-марокканской границе. В Сеуту пытаются попасть беженцы со всей Африки, рассказал “Ъ FM” марокканский журналист Иссам Тутат:

«Кризис заключается в том, что огромное количество молодых людей пытается попасть в испанские Сеуту и Мелилью. Их не устраивает уровень жизни в Марокко, но это вовсе не означает, что страна переживает экономический кризис или находится на грани развала. Молодежь всегда стремится к лучшим условиям жизни.

При этом миграционный кризис не имеет ничего общего с политическим. Речь не идет о каких-то разногласиях между Марокко и Испанией. Подобная ситуация уже возникала в 2021 году, когда мигранты из Африки также массово пытались прорваться в Сеуту».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила дежурное беспокойство ситуацией в Сеуте, но вот конкретных решений проблемы так и не предложила.

Леонид Пастернак