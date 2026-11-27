В городах Свердловской области за сутки выпало до 34 см снега
В Туринске и Таборах за сутки установился самый высокий снежный покров в Свердловской области — 34 см и 32 см соответственно, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». За ними следуют Артемовский (26 см), Екатеринбург и Каменск-Уральский (по 25 см).
Меньше всего снега выпало в Висиме и Кушве (по 2 см), Шамарах (3 см) и Бисерти (4 см). Чуть больше снега в четверг было в Красноуфимске, Кытлыме, Нижнем Тагиле, Серове, Североуральске и Невьянске. Значительное количество выпало в Верхотурье, Ивделе, Михайловске, Гари, Тугулыме, Камышлове, Ревде, Алапаевске, Ирбите, Верхнем Дуброво, Сысерти и Тавде.
В пятницу южный циклон сместится на территорию Западной Сибири. Центр циклона расположится в районе ХМАО, поэтому в Свердловской области снег будет активнее идти в северных районах. Усиление холода будет сопровождаться порывистым ветром.
В Екатеринбурге днем 27 ноября установится температура -2°..-4°, в основном облачно, небольшой снег, ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. В субботу ночью -7°, днем -5° и снег, в воскресенье — ночью -11°, днем -5°.
Сильный снегопад 26 ноября привел к нарушениям электроснабжения на юго-востоке Свердловской области и в отдельных пригородных территориях Екатеринбурга, а также к массовым задержкам авиарейсов. Предыдущей ночью с улиц города вывезли 104 тонны снега. МЧС накануне предупредило свердловчан о сильных снегопадах, гололеде и порывах ветра 27 ноября.