Меньше всего снега выпало в Висиме и Кушве (по 2 см), Шамарах (3 см) и Бисерти (4 см). Чуть больше снега в четверг было в Красноуфимске, Кытлыме, Нижнем Тагиле, Серове, Североуральске и Невьянске. Значительное количество выпало в Верхотурье, Ивделе, Михайловске, Гари, Тугулыме, Камышлове, Ревде, Алапаевске, Ирбите, Верхнем Дуброво, Сысерти и Тавде.