В Свердловской области из-за снегопада нарушилось электроснабжение
На юго-востоке Свердловской области и отдельных пригородных территориях Екатеринбурга из-за сильного снегопада было нарушено электроснабжение. Специалисты уже ведут восстановительные работы, сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».
Причинами технологических нарушений в первую очередь стали налипание снега на провода, падение деревьев из-за пределов охранных зон и обрывы линий электропередачи. Свердловский филиал «Россети Урал» перевели на особый режим работы. На устранение неполадок направили 16 бригад — более 30 специалистов и 16 единиц спецтехники. Жителей просят не подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 м, а также не пытаться восстанавливать электроснабжение самостоятельно.
Пик непогоды в Екатеринбурге придется на середину дня 26 ноября — высота снежного покрова в городе достигнет почти 12 см, при этом за ночь в городе вывезли 104 тонны снега. До конца суток в уральской столице выпадет более половины месячного объема влаги. На уборку снега на региональных автодорогах Свердловской области отправили 281 единицу техники, на трассах федерального значения работают 73 машины.