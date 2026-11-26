Причинами технологических нарушений в первую очередь стали налипание снега на провода, падение деревьев из-за пределов охранных зон и обрывы линий электропередачи. Свердловский филиал «Россети Урал» перевели на особый режим работы. На устранение неполадок направили 16 бригад — более 30 специалистов и 16 единиц спецтехники. Жителей просят не подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 м, а также не пытаться восстанавливать электроснабжение самостоятельно.