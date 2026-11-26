МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде и гололеде 27 ноября
В Свердловской области 27 ноября прогнозируют сильный снег, гололедицу и порывы ветра до 15 м/с. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Жителей призвали соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось, что сильный снегопад 26 ноября привел к нарушениям электроснабжения на юго-востоке Свердловской области и в отдельных пригородных территориях Екатеринбурга. Причинами технологических нарушений в первую очередь стали налипание снега на провода, падение деревьев из-за пределов охранных зон и обрывы линий электропередачи.