Кольцово начал принимать и отправлять рейсы после задержек из-за снегопада
Аэропорт Екатеринбурга Кольцово начал принимать и отправлять рейсы — они задерживались из-за сильного снегопада, сообщили в пресс-службе аэропорта. При этом сложные метеоусловия в районе аэродрома сохраняются.
В данный момент наблюдаются задержки по большинству направлений из Екатеринбурга как внутри России, так и в другие страны. Ранее из-за обильных осадков в районе аэродрома Кольцово несколько самолетов, летевших в Екатеринбург, вынужденно приземлились в Уфе и Тюмени.
За ночь в городе вывезли 104 тонны снега: его убирали 70 дорожных рабочих и 124 единицы уборочной техники. С утра в городе работают более 340 специалистов и 173 единицы спецтехники. Пик непогоды в Екатеринбурге придется на середину дня 26 ноября — высота снежного покрова в городе достигнет почти 12 см. До конца суток в уральской столице выпадет более половины месячного объема влаги.