На дороги Свердловской области вывели сотни снегоуборочных машин
На уборку снега на региональных автодорогах Свердловской области отправили 281 единицу техники, на трассах федерального значения работают 73 машины, сообщил губернатор Денис Паслер в Max. Он также отметил непростую ситуацию на дорогах Екатеринбурга.
В Екатеринбурге за ночь вывезли 104 тонны снега: его убирали 70 дорожных рабочих и 124 единицы уборочной техники. С утра в городе работают более 340 специалистов и 173 единицы спецтехники. Кроме того, рабочие использовали 2,4 тонны пескосоляной смеси на региональных трассах, 642 тонны — на федеральных дорогах, более 200 тонн противогололедных материалов и фракционного песка — в Екатеринбурге.
Денис Паслер попросил жителей быть осторожными, напомнив, что снег будет идти весь день. «В регион пришла настоящая зима. С ночи идет снег, особенно сильные осадки зафиксированы на юге региона. Дорожники и муниципальные коммунальные службы делают все возможное, чтобы, несмотря на продолжающийся снег, обеспечить безопасность движения по трассам и дорогам в территориях»,— прокомментировал глава региона.
Из-за обильных осадков с мокрым снегом в районе аэродрома Кольцово несколько самолетов, летевших в Екатеринбург, вынужденно приземлились в других городах. По данным Уралгидромета, в городе за ночь выпало 40% месячной нормы осадков. Объем осадков за сутки может достичь 60% от месячной нормы.