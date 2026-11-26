В Екатеринбурге за ночь вывезли 104 тонны снега: его убирали 70 дорожных рабочих и 124 единицы уборочной техники. С утра в городе работают более 340 специалистов и 173 единицы спецтехники. Кроме того, рабочие использовали 2,4 тонны пескосоляной смеси на региональных трассах, 642 тонны — на федеральных дорогах, более 200 тонн противогололедных материалов и фракционного песка — в Екатеринбурге.