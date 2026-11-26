Казахстанское товарищество с ограниченной ответственностью DS Multimedia CA подало апелляционную жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд в споре банка и ООО «Квант» (юрлицо сборщика телевизоров ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Зеленограде и Воронеже). Это следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба зарегистрирована 25 ноября.