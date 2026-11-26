Казахстанский поручитель «Кванта» оспаривает взыскание 3,4 млрд в пользу Сбера
Казахстанское товарищество с ограниченной ответственностью DS Multimedia CA подало апелляционную жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд в споре банка и ООО «Квант» (юрлицо сборщика телевизоров ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Зеленограде и Воронеже). Это следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба зарегистрирована 25 ноября.
В октябре Арбитражный суд Московской области взыскал с казахстанского производителя телевизоров ТОО DS Multimedia CA 3,4 млрд руб. в пользу Сбербанка. Речь идет о долге по четырем кредитным линиям ООО «Квант» с заводами по сборке телевизоров в подмосковном Зеленограде и Воронеже. В ходе разбирательства конкурсный управляющий банкротящегося «Кванта» Михаил Тобольцев пояснил, что указанная сумма включена в реестр требований к должнику.
ООО «Квант» признано банкротом в августе по иску упомянутого «ДНС ритейл». В сентябре «Ъ-Черноземье» писал, что суд принял к производству претензии еще 11 кредиторов «Кванта» на общую сумму 1,1 млрд руб. Среди них — управление ФНС по Кировской области с требованиями на 615 млн и 397,2 млн руб., а также воронежское ООО «Витекс» с задолженностью в 48,8 млн руб.
В начале ноября уже новый конкурсный управляющий ООО «Квант» Виктор Тимашков сообщил о получении от кредиторов — ООО «ДНС Ритейл» (структура группы DNS) и ООО «Атлас» (связано с группой DNS) — заявлений о признании недействительными договоров залога на 3,4 млрд руб. между должником и Сбербанком.
Также обсуждается судьба воронежских активов предприятия. В начале августа производитель интерактивного оборудования NexTouch заявлял о планах приобрести активы ГК «Квант» несмотря на банкротство юрлица.