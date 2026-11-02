Кредиторы «Кванта» с заводом в Воронеже оспорили залоги перед Сбером на 3,4 млрд
Конкурсный управляющий московского ООО «Квант» (юрлицо сборщика телевизоров ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Зеленограде и Воронеже) Виктор Тимашков сообщил о получении от ООО «ДНС Ритейл» (структура группы DNS) и ООО «Атлас» (связано с группой DNS) заявлений о признании недействительными договоров залога между должником и Сбербанком, заключенных с 2024 года. Общая залоговая сумма составляет 3,4 млрд руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», задолженность по четырем кредитным линиям «Кванта», открытым Сбером на ту же сумму, уже была включена в реестр требований кредиторов. В середине октября стало известно о взыскании 3,4 млрд руб. с казахстанского поручителя по этим кредитам — ТОО DS Multimedia CA.
ООО «Квант» было признано банкротом в августе 2026 года по иску ООО «ДНС Ритейл». В реестр требований также включены 654,6 млн руб. долга предприятия перед ним. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что столичный арбитраж учел требования УФНС по Кировской области на 1 млрд руб. в сумме. В середине октября суд принял к рассмотрению ходатайство АО «Совкомбанк лизинг» на 1 млн руб. Ближайшее заседание по делу назначено на 25 января 2027 года.