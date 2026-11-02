Кредиторы «Кванта» с заводом в Воронеже оспорили залоги перед Сбером на 3,4 млрд

Конкурсный управляющий московского ООО «Квант» (юрлицо сборщика телевизоров ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Зеленограде и Воронеже) Виктор Тимашков сообщил о получении от ООО «ДНС Ритейл» (структура группы DNS) и ООО «Атлас» (связано с группой DNS) заявлений о признании недействительными договоров залога между должником и Сбербанком, заключенных с 2024 года. Общая залоговая сумма составляет 3,4 млрд руб.