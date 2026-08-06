Воронежский завод производителя телевизоров «Квант» может перейти NexTouch

Производитель интерактивного оборудования NexTouch намерен приобрести активы обанкротившегося производителя телевизоров ГК «Квант», в состав которой входит завод в Воронеже. Компания подтвердила планы «Ъ» по покупке после того, как суд признал производителя банкротом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в NexTouch, процедура банкротства не меняет планы компании по приобретению производственных площадок и сохранению коллектива. По мнению компании, конкурсное производство позволит урегулировать обязательства перед кредиторами более прозрачно и ускорит запуск производства. Финансовые условия в NexTouch не раскрывают.

Для Воронежской области ключевым активом группы остается завод площадью 9 тыс. кв. м, где до остановки производства работали около 450 человек. Предприятие выпускало телевизоры российского бренда Irbis и было крупнейшей производственной площадкой компании. В апреле 2025 года завод приостановил сборку телевизоров, а входящее в группу воронежское ООО «Синоквант» отказалось от проекта строительства нового производства ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд руб. в особой экономической зоне «Центр».

По данным СПАРК, ООО «Квант» зарегистрировано в 2016 году в Зеленограде. Компания принадлежит генеральному директору Михаилу Етонову напрямую и через ООО «Квант-Сервис». По итогам 2025 года выручка производителя сократилась до 45 млн руб. против 4,9 млрд руб. годом ранее, а убыток составил 387 млн руб. вместо прибыли в 3,3 млн руб. годом ранее. ООО «Некс-Т» (юрлицо NexTouch) на 100% принадлежит АО «Некс-Т». Из пояснительной записки к финансовой отчетности компании за 2025 год следует, что АО «Некс-Т» на 21,08% принадлежит гендиректору компании Владимиру Крикушенко, еще на 21,08% — Александру Крикушенко. УК «ООО Альфа-Капитал» принадлежит еще 23,48% компании, миноритариям — оставшиеся 34,36%. Выручка АО за 2025 год составила 18 млн руб., прибыль — 2,1 млн руб. Выручка ООО «Некс-Т» за 2025 год — 3,2 млрд руб., прибыль — 111,9 млн руб.

Иск о банкротстве «Кванта» в июне 2025 года подало ООО «ДНС ритейл». В феврале этого года суд ввел процедуру наблюдения, в дело вступили 24 кредитора, а в начале августа открыто конкурсное производство.

Как пояснили опрошенные «Ъ» эксперты, продажа имущества банкрота начнется после инвентаризации и оценки активов. Наиболее ликвидные из них, включая производственные площадки, могут быть реализованы за 1–1,5 млрд руб. О переговорах по продаже активов «Кванта» стало известно еще прошлым летом. Тогда интерес к предприятиям группы проявляли «Сбер», «Яндекс» и NexTouch. Стоимость бизнеса без учета долгов оценивалась примерно в 3 млрд руб.