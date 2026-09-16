Суд рассмотрит требования к банкротящемуся «Кванту» с заводом в Воронеже на 1,1 млрд

С начала сентября Арбитражный суд города Москвы принял к производству заявления 11 кредиторов о включении задолженностей на 1,1 млрд руб. в сумме в реестр требований банкротящегося ООО «Квант» (юрлицо сборщика телевизоров ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Зеленограде и Воронеже).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Самые высокие требования заявило управление ФНС по Кировской области — на 615 млн и 397,2 млн руб. Самые скромные у некоего ООО «Гамма-м» (регион регистрации и собственники не указаны) — 120,9 тыс. руб. Также 232,7 тыс. руб. потребовал в свою пользу Сбербанк. Кроме того, среди потенциальных кредиторов воронежское ООО «Витекс», близкое девелоперу Борису Нестерову, с требованиями на 48,8 млн руб. В начале сентября эта компания также заявляла задолженность в размере 134,4 млн руб. Она примечательна тем, что в ее помещениях в Воронеже хранится имущество «Кванта», которое планируют реализовать на банкротных торгах.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 3 августа Арбитражный суд Москвы признал ООО «Квант» банкротом по иску структуры группы DNS — ООО «ДНС ритейл». В компании ввели конкурсное производство на шесть месяцев. Управляющим утвержден Михаил Тобольцев, который работал с компанией во время процедуры наблюдения — первой стадии банкротства.

В начале августа также стало известно о планах производителя интерактивного оборудования NexTouch приобрести активы ГК «Квант», несмотря на банкротство ее юрлица.

Алина Морозова