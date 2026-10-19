«Сбер» отсудил у казахстанского поручителя «Кванта» с заводом в Воронеже 3,4 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области взыскал с казахстанского производителя телевизоров ТОО DS Multimedia CA 3,4 млрд руб. в пользу Сбербанка. Речь идет о долге по четырем кредитным линиям ООО «Квант» с заводами по сборке телевизоров в подмосковном Зеленограде и Воронеже. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.