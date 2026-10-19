«Сбер» отсудил у казахстанского поручителя «Кванта» с заводом в Воронеже 3,4 млрд рублей
С поручителя «Кванта» с заводом в Воронеже взыскали 3,4 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области взыскал с казахстанского производителя телевизоров ТОО DS Multimedia CA 3,4 млрд руб. в пользу Сбербанка. Речь идет о долге по четырем кредитным линиям ООО «Квант» с заводами по сборке телевизоров в подмосковном Зеленограде и Воронеже. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
В ходе разбирательства конкурсный управляющий банкротящегося «Кванта» Михаил Тобольцев пояснил, что указанная сумма включена в реестр требований к должнику.
В августе 2026 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Квант» банкротом по иску структуры группы DNS — ООО «ДНС ритейл».
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд принял к производству заявления еще 11 кредиторов «Кванта» на общую сумму 1,1 млрд руб. Среди них — управление ФНС по Кировской области с требованиями на 615 млн и 397,2 млн руб., а также воронежское ООО «Витекс» с задолженностью в 48,8 млн руб.
Параллельно с банкротством обсуждается судьба воронежских активов предприятия. В начале августа производитель интерактивного оборудования NexTouch заявлял о планах приобрести активы ГК «Квант» несмотря на банкротство юрлица.