В ходе вчерашней пресс-конференции губернатор Андрей Клычков рассказал о частичном удовлетворении иска «Орелгосзаказчика», назвав его победой. Он пояснил, что у «Союздорстроя» отсудили «гарантированный платеж за действия предыдущего подрядчика, с которым был расторгнут контракт». Выбор ответчика связан с тем, что компании вносят в СРО взносы для обеспечения гарантий по господрядам.