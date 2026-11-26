Орловские власти взыскали 121 млн рублей по спору вокруг аэропорта «Южный»
Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» взыскало 120,6 млн руб. компенсации с московской саморегулируемой организации (СРО) «Союздорстрой». Третьими лицами в деле выступили ассоциация «Национальное объединение строителей», союз дорожных проектных организаций «Родос» и НАО «Ирмаст-Холдинг». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Последняя организация ранее была подрядчиком реконструкции аэропорта «Южный» в Орле. В базе данных Rusprofile спор отнесен к категории касающихся неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда.
«Орелгосзаказчик» инициировал разбирательство в начале ноября 2025 года. Изначально размер требований составлял 290,3 млн руб. Впоследствии сумма была увеличена до 301,2 млн руб.
В ходе вчерашней пресс-конференции губернатор Андрей Клычков рассказал о частичном удовлетворении иска «Орелгосзаказчика», назвав его победой. Он пояснил, что у «Союздорстроя» отсудили «гарантированный платеж за действия предыдущего подрядчика, с которым был расторгнут контракт». Выбор ответчика связан с тем, что компании вносят в СРО взносы для обеспечения гарантий по господрядам.
«Будет, конечно, апелляция еще, но первое решение уже есть. Мы возмещаем с предыдущего подрядчика средства»,— добавил господин Клычков.
В ноябре 2022 года контракт на обновление аэропорта за 1,01 млрд руб. выиграло московское НАО «Ирмаст-Холдинг». Впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. Изначально их планировали завершить к декабрю 2023 года, но сроки не раз переносили, в последний раз — на июнь 2025-го. Однако в середине мая прошлого года Андрей Клычков сообщил, что власти региона расторгли контракт с «Ирмаст-Холдингом». В облправительстве «Ъ-Черноземье» поясняли, что причиной решения является неисполнение подрядчиком своих обязательств.
В марте 2025 года управление МВД по региону возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта. В начале апреля прошлого года Арбитражный суд города Москвы ввел в отношении «Ирмаст-Холдинга» наблюдение по иску якутского ООО ДРСУ «Сэттэ». В марте 2026-го в компании началось конкурсное производство, которое, по данным арбитражной картотеки, в последний раз продлили до апреля 2027 года.
Прошлым летом контракт на завершение реконструкции аэропорта «Южный» в Орле выиграло якутское ООО «Альянс-2005» Рашида Аушева. Его заключили по начальной цене 2,2 млрд руб. В начале 2026 года губернатор на встрече с президентом заявил, что аэропорт будет завершен в 2027 году вместо предусмотренного контрактом 30 июня 2028 года. Однако накануне во время пресс-конференции Андрей Клычков выразил сомнение в необходимости спешки. По его словам, «после определенных событий» ему не нужен еще один проблемный объект в черте города.