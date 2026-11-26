Законопроект Брянской облдумы изначально был одобрен и комитетом Госдумы по просвещению, и правительством. Но в обоих отзывах отмечалась необходимость дополнительно указать, кто именно будет контролировать, пишут ли учащиеся на дому дети контрольные работы. Предлагалось возложить эту обязанность на органы местного самоуправления. Законопроект обновили с учетом этих замечаний, но новый отзыв профильного комитета был уже отрицательным. «Вопросы прохождения промежуточной и ГИА вышеуказанной категорией обучающихся в достаточной мере урегулированы»,— отмечалось в нем. Всего с момента внесения поправок в Думу в комитет поступило 966 обращений с критикой и требованием отклонить их.