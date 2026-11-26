Семейное образование решили не усложнять
Госдума сочла избыточным контроль знаний детей на домашнем обучении
В четверг, 26 ноября, Госдума отклонила сразу два законопроекта, направленных на усиление контроля за детьми, получающими образование на дому. Сейчас прохождение такими детьми промежуточной аттестации вообще не контролируется, и авторы инициатив предлагали возложить эти обязанности на органы местного самоуправления. Однако депутаты решили, что это создаст излишнюю нагрузку как на родителей, так и на школы, а для проверки знаний достаточно обязательных выпускных экзаменов.
Действующие правила позволяют получить школьное образование в формате семейного обучения, которое обычно называют домашним, и самообразования. Ребенок может учиться дома с родителями и репетиторами или, например, на онлайн-платформе. По данным Минпросвещения, в сентябре 2025 года домашнее обучение выбрали 99,4 тыс. детей примерно из 18 млн получающих среднее образование.
Поправки к закону «Об образовании», в которых конкретизировались правила прохождения школьниками на домашнем обучении промежуточной аттестации, были подготовлены в двух вариантах. Первый законопроект внесла в конце 2025 года Брянская областная дума, второй — в мае 2026 года — депутаты из КПРФ.
Авторы инициатив указывали, что прохождение промежуточной аттестации сейчас является лишь правом, а не обязанностью школьников. Закон также не устанавливает расписания проверок, здесь родители должны договариваться с выбранной ими школой.
Например, аттестация может проходить в конце четверти или года либо по завершении всего курса. В результате часть детей не пишут никаких проверочных работ и государство не может оценить качество их подготовки вплоть до момента сдачи обязательных ГИА в 10-м и 11-м классах, отмечали депутаты. В связи с этим они предложили зафиксировать в законе «Об образовании» именно обязанность сдачи промежуточной аттестации на домашнем обучении.
Законопроект Брянской облдумы изначально был одобрен и комитетом Госдумы по просвещению, и правительством. Но в обоих отзывах отмечалась необходимость дополнительно указать, кто именно будет контролировать, пишут ли учащиеся на дому дети контрольные работы. Предлагалось возложить эту обязанность на органы местного самоуправления. Законопроект обновили с учетом этих замечаний, но новый отзыв профильного комитета был уже отрицательным. «Вопросы прохождения промежуточной и ГИА вышеуказанной категорией обучающихся в достаточной мере урегулированы»,— отмечалось в нем. Всего с момента внесения поправок в Думу в комитет поступило 966 обращений с критикой и требованием отклонить их.
Законопроект КПРФ также получил отрицательный отзыв профильного комитета. В нем указывалось, что форму семейного образования нередко выбирают для детей с «особыми образовательными потребностями». Реализация инициативы может вызвать трудности в совмещении графиков лечения и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья или плана соревнований у детей-спортсменов со сроками промежуточной аттестации, и это приведет к дополнительной нагрузке на учителей, объясняли в комитете.
Перед рассмотрением законопроектов на пленарном заседании 26 ноября тему поднял в своих соцсетях спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вопрос чувствительный и затрагивает судьбы детей,— указал господин Володин.— Нельзя идти по пути создания искусственных проблем детям, которые в силу разных обстоятельств ушли на семейное образование». Оба законопроекта были отклонены.
«Сфера семейного образования требует капитальных изменений,— считает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.— Этот процесс должен затрагивать изменение и создание целого ряда документов». Эксперт уверена, что нужен единый стандарт для регулирования этой сферы, где будут прописаны ответственные за процесс чиновники и указаны траты на специалистов, занимающихся этим контролем. Тем не менее регулирование, по мнению госпожи Абанкиной, должно оставаться гибким и строгий учет не должен исключать индивидуального подхода к каждому школьнику, родители которого решили обучать его дома.