Фестиваль семейного творчества «Все начинается с семьи» из Тамбовской области стал единственным региональным победителем первого конкурса 2027 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). На его реализацию направят 642,2 тыс. руб. при общей стоимости проекта более 1,1 млн руб. Еще десять тамбовских заявок не прошли отбор. Информация о результатах появилась на сайте ПФКИ.