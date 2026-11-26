Тамбовские культурные проекты не получили 78 млн рублей от президентского фонда
Фестиваль семейного творчества «Все начинается с семьи» из Тамбовской области стал единственным региональным победителем первого конкурса 2027 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). На его реализацию направят 642,2 тыс. руб. при общей стоимости проекта более 1,1 млн руб. Еще десять тамбовских заявок не прошли отбор. Информация о результатах появилась на сайте ПФКИ.
Проект-победитель относится к направлению «Крепкая семья» и предусматривает проведение в Тамбовской области фестиваля, посвященного укреплению семейных отношений и связей между поколениями.
Авторы десяти заявок, не получивших поддержку, запрашивали в общей сложности около 77,6 млн руб. при совокупной стоимости реализации проектов почти 172 млн руб. Среди инициатив — рождественский аудиомюзикл «Хрустальное сердце», документальный фильм о телефонной вербовке «Звонок. Испытание на предательство», проект «Братский полк», музыкальный фестиваль «Песня нам жить и побеждать помогает», площадка семейного досуга «Пушкарики» и т. д.
Всего в первом конкурсе 2027 года ПФКИ поддержал 732 проекта из 86 регионов России на общую сумму порядка 4,6 млрд руб. Еще более 6,3 млрд руб. победители привлекут сами. Уровень софинансирования составил 132%.
Фонд также поддержит 33 проекта из Белгородской области на 73,3 млн руб. В Воронежской области гранты на общую сумму 21,5 млн руб. получат шесть проектов, в Курской — шесть инициатив на 43,3 млн руб., в Липецкой — шесть на 31,8 млн руб., а в Орловской — четыре почти на 12 млн руб.