Президентский фонд выделит 12 млн рублей на орловские культурные проекты
По итогам первого конкурса 2027 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) грантовую поддержку получат четыре проекта из Орловской области. Общая сумма грантовых средств составит почти 12 млн руб. Совокупный бюджет проектов с учетом собственного софинансирования достигнет 27,5 млн руб. Всего от Орловской области на конкурс было подано 35 заявок. Информация о результатах опубликована на сайте фонда.
Самый крупный грант — 5,8 млн руб. — направят на проект «Глазами женщины: спектакль-вербатим» индивидуального предпринимателя Сергея Гнедова. Инициатива относится к направлению «Нравственные ориентиры» и категории современной популярной культуры. Проект нацелен на популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей через театральное искусство. Общая стоимость реализации постановки оценивается в 9,6 млн руб.
Еще 2,9 млн руб. выделят на образовательный проект «Медиацех: пульс культуры Орловщины», подготовленный АНО «Центр развития творческих инициатив "Проекториум"» (направление «Страна возможностей»). Инициатива призвана создать «собственный медиаканал, в котором рассказчиками выступают сами подростки» для раскрытия потенциала творческой молодежи региона в креативных индустриях. Совокупный бюджет проекта с учетом софинансирования составит 10,8 млн руб.
Грант в размере 2,6 млн руб. выиграл фонд содействия духовному и культурному развитию человека «Духовность и культура провинции» с проектом «Орловские фотографы как волонтеры истории. Дело. Качество. Служение» (направление «Единство с судьбой России»). Он подразумевает создание документального фильма о владельце фотоателье конца XIX — начала XX века Иване Варенике. Проект базируется на историко-культурном наследии региона, а общие расходы на его воплощение составят 5,7 млн руб.
Кроме того, 687,5 тыс. руб. получит автономная некоммерческая организация «Школа Отечестволюбия» на проект по созданию видео-роликов «Мы завещаем вам жизнь» по тематическому направлению «На страже Отечества». Он посвящен сохранению исторической памяти и освещению героизма участников специальной военной операции. Общая смета проекта составляет 1,4 млн руб.
Всего в первом конкурсе 2027 года ПФКИ поддержал 732 проекта из 86 регионов России на общую сумму порядка 4,6 млрд руб. Еще более 6,3 млрд руб. победители привлекут сами. Уровень софинансирования составил 132%.
Сегодня стало известно, что ПФКИ выделил 73,3 млн руб. на 33 проекта из Белгородской области, 43,3 млн руб. — на шесть инициатив из Курской области и почти 21,5 млн руб. — на шесть проектов из Воронежской области.