Грант в размере 2,6 млн руб. выиграл фонд содействия духовному и культурному развитию человека «Духовность и культура провинции» с проектом «Орловские фотографы как волонтеры истории. Дело. Качество. Служение» (направление «Единство с судьбой России»). Он подразумевает создание документального фильма о владельце фотоателье конца XIX — начала XX века Иване Варенике. Проект базируется на историко-культурном наследии региона, а общие расходы на его воплощение составят 5,7 млн руб.