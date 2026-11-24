Всего в первом конкурсе 2027 года ПФКИ поддержал 732 проекта из 86 регионов России на общую сумму порядка 4,6 млрд руб. Еще более 6,3 млрд руб. победители привлекут сами. Уровень софинансирования составил 132%. По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Белгородская область, Удмуртская Республика, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Московская области, Республика Башкортостан и Ульяновская область.