Президентский фонд выделит 43 млн рублей на курские фестивали и выставки
По итогам первого конкурса 2027 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) поддержку получат шесть проектов из Курской области. Общая сумма грантов составит 43,3 млн руб. Совокупный бюджет проектов с учетом софинансирования равен 82 млн руб. Информация о результатах опубликована на сайте фонда.
Самый крупный грант — 15,4 млн руб. — выделят на международную выставку-ярмарку «Мир без границ. География возможностей». Проект относится к направлению «Культурный код» и предполагает продвижение традиционных российских ценностей через культуру и творческие индустрии, в том числе народные промыслы, ремесла, музыку и искусство. Общая стоимость реализации оценивается в 23,1 млн руб.
Еще почти 7 млн руб. направят на межрегиональный культурно-просветительский фестиваль детского и юношеского творчества «В роли отца». Проект посвящен укреплению семейных отношений, поддержанию связей между поколениями и популяризации ценности крепкой семьи и брака. Общий бюджет составит 14,1 млн руб.
На проект «Трутовский. Двести лет в пути» выделят 6,7 млн руб. Он относится к творческим индустриям, основанным на историко-культурном наследии, и направлению «Культурный код». Общая стоимость проекта — 14,5 млн руб.
Еще 6,8 млн руб. выделят на маршрут «Известный неизвестный». Проект направлен на раскрытие культурного многообразия и самобытности регионов, а также развитие локальной идентичности. Общий бюджет составит 14,4 млн руб.
Кроме того, поддержку получат:
межрегиональный фестиваль искусства, дизайна и ремесла «Стрелецкая степь» — 4,9 млн руб.;
проект «Легенда танца. В поисках исчезнувшего следа» — 2,6 млн руб.
Всего в первом конкурсе 2027 года ПФКИ поддержал 732 проекта из 86 регионов России на общую сумму порядка 4,6 млрд руб. Еще более 6,3 млрд руб. победители привлекут сами. Уровень софинансирования составил 132%. По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Белгородская область, Удмуртская Республика, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Московская области, Республика Башкортостан и Ульяновская область.