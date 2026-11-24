Президентский фонд поддержал шесть воронежских культурных проектов на 21 млн рублей
иммерсивный этно-спектакль «Сказители земли Воронежской» — 1,1 млн руб., благотворительный фонд «Кольцовский край»;
детский стендап — 694,3 тыс. руб., Центр поддержки культурных, образовательных и социальных проектов «Друзья»;
фестиваль духовного творчества «Исток» — 358,9 тыс. руб., Центр социальной поддержки граждан «Мы вместе».;
«Код традиции: ремесла Воронежской губернии» — 695,5 млн руб., Многофункциональный центр информационного просвещения, культуры, спорта и туризма «Траектория движения».
Всего в первом конкурсе 2027 года ПФКИ поддержал 732 проекта из 86 регионов России на общую сумму порядка 4,6 млрд руб. Еще более 6,3 млрд руб. победители привлекут сами. Таким образом уровень софинансирования составил 132%. По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Белгородская область, Удмуртская Республика, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Московская области, Республика Башкортостан и Ульяновская область.