На проект «От кавказских гор до донских степей», направленный на укрепление казачьих традиций и согласия между жителями ДНР, Липецкой области и Северной Осетии, а также сохранение наследия однодворческих сел, выделят 6,2 млн руб. при общем бюджете 8,9 млн руб. Конкурс исполнителей классического и народно-сценического танца «Экзерсис» получит около 547 тыс. руб. при общей стоимости 1,1 млн руб. Еще 1,9 млн руб. направят на проект «История вещи — история человека. По следам этнографических экспедиций», бюджет которого составляет 3,3 млн руб.