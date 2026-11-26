Липецкие культурные проекты получат 31,8 млн рублей от президентского фонда
По итогам первого грантового конкурса 2027 года шесть проектов из Липецкой области победили в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). На их реализацию направят 31,8 млн руб. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Самый крупный грант — 9,5 млн руб. — получит проект «Верны традициям», посвященный патриотическому воспитанию молодежи. Общая стоимость его реализации составит 13,7 млн руб. На создание короткометражного фильма «Семенов» о выдающемся ученом и путешественнике Петре Семенове-Тян-Шанском фонд выделит почти 7 млн руб. при общем бюджете 15,8 млн руб. Театральный проект «Нити» получит 6,8 млн руб. из необходимых 10,2 млн руб.
На проект «От кавказских гор до донских степей», направленный на укрепление казачьих традиций и согласия между жителями ДНР, Липецкой области и Северной Осетии, а также сохранение наследия однодворческих сел, выделят 6,2 млн руб. при общем бюджете 8,9 млн руб. Конкурс исполнителей классического и народно-сценического танца «Экзерсис» получит около 547 тыс. руб. при общей стоимости 1,1 млн руб. Еще 1,9 млн руб. направят на проект «История вещи — история человека. По следам этнографических экспедиций», бюджет которого составляет 3,3 млн руб.
«Теперь главное — довести каждую идею до результата, чтобы ее увидели и почувствовали люди», — отметил господин Артамонов.
Всего в первом конкурсе 2027 года ПФКИ поддержал 732 проекта из 86 регионов России на общую сумму порядка 4,6 млрд руб. Еще более 6,3 млрд руб. победители привлекут сами. Уровень софинансирования составил 132%.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам первого конкурса 2027 года Президентский фонд культурных инициатив поддержит 33 проекта из Белгородской области на 73,3 млн руб. В Воронежской области гранты на общую сумму 21,5 млн руб. получат шесть проектов, в Курской — шесть инициатив на 43,3 млн руб., а в Орловской — четыре почти на 12 млн руб.