Одновременно АО «Кондитерус Ком» подало в томский арбитраж иск к Flexway Fzco, Katrina Factory Fze, QP5 Europe LLC For Trade, Smart Seven Mini Mart LLC, KDV USA LLC и KDV-Sport PTY LTD с аналогичными требованиями по четырем договорам. В рамках того же заявления с Дениса Штенгелова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) решили взыскать 671 млн руб., $5,9 млн, 17,3 млн юаней и €60,8 тыс. Отдельный иск с такими же требованиями получила Katrina Factory Fze — в рамках него АО «Кондитерус Ком» также настаивает на взыскании с экс-владельца холдинга 294 млн руб. Арбитраж объединил два заявления в одно производство — сегодня по нему прошло предварительное заседание.