С экс-владельца холдинга «КДВ» с активами в Черноземье взыскали 5,45 млрд рублей
Арбитражный суд Томской области полностью удовлетворил требования структур крупного пищевого холдинга «КДВ Групп» с активами в Черноземье к бывшему владельцу Денису Штенгелову (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) на 5,45 млрд руб. Это следует из картотеки суда, резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы. Истцами выступали томские АО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус Ком».
Холдинг «КДВ» объединяет крупные кондитерские и снековые бренды (включая «Яшкино», «Кириешки» и др.). В Черноземье к его активам относятся кондитерская фабрика ООО «КДВ Воронеж», а также семь аграрных и перерабатывающих производств в Орловской и Тамбовской областях.
Ранее уточнялось, что заявители требовали признать недействительными сразу четыре взаимосвязанных договора займа, заключенных ранее в интересах предпринимателя, и вернуть перечисленные по ним средства.
Одновременно АО «Кондитерус Ком» подало в томский арбитраж иск к Flexway Fzco, Katrina Factory Fze, QP5 Europe LLC For Trade, Smart Seven Mini Mart LLC, KDV USA LLC и KDV-Sport PTY LTD с аналогичными требованиями по четырем договорам. В рамках того же заявления с Дениса Штенгелова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) решили взыскать 671 млн руб., $5,9 млн, 17,3 млн юаней и €60,8 тыс. Отдельный иск с такими же требованиями получила Katrina Factory Fze — в рамках него АО «Кондитерус Ком» также настаивает на взыскании с экс-владельца холдинга 294 млн руб. Арбитраж объединил два заявления в одно производство — сегодня по нему прошло предварительное заседание.
В октябре 2025 года Тверской райсуд Москвы удовлетворил требования Генпрокуратуры, в результате чего Денис Штенгелов, его супруга и отец Николай Штенгелов были признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ. Генпрокуратура обратилась в суд, полагая, что основатель холдинга, работающего в России, переводил его доходы за рубеж. Так он поддерживал экономики США и Австралии, которые выступают «спонсорами киевского режима». В частности, надзор выделил покупку кондитерской компании в США и теннисного комплекса в Австралии. Всего с 2022 года за границу экс-владелец «КДВ» вывел более 21 млрд руб. Кроме того, правоохранители посчитали, что его отец Николай с 2014 года финансирует ВСУ.
В октябре 2025 года Тверской райсуд также решил национализировать активы ответчиков. В ноябре Федеральная служба судебных приставов передала в государственную собственность почти 7 млн акций АО «Кондитерус Ком» и более 895,5 тыс. акций АО «Боавишта». Адвокаты семьи безуспешно обжаловали это решение.