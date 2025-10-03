Что национализировали в Черноземье: справка

1 октября суд признал владельца группы компаний КДВ, известной брендами «Кириешки» и «Яшкино», Дениса Штенгелова, а также его ближайших родственников экстремистами и национализировал их активы, в том числе в Черноземье: кондитерскую фабрику ООО «КДВ Воронеж», а также семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях. Что еще национализировали в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областях — в справке «Ъ-Черноземье».

Воронежский пивоваренный завод компании «Балтика»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процесс национализации активов, принадлежащих экстремистам и собственникам из недружественных государств, идет в Черноземье с середины 2023 года. Тогда президент подписал указ, которым передал во временное управление Росимуществу активы Danone, в том числе молочный комбинат «Липецкий», и принадлежащую Carlsberg Group компанию «Балтика» с пивоваренным заводом в Воронеже. Впоследствии национализацию отменили: молкомбинат был продан казанскому ООО «Вамин Р», а пивзавод — АО «ВГ Инвест».

В ноябре 2023 года было национализировано курское АО «Конти-рус», входившее в украинскую группу «Конти». Как установил суд, группа лиц, контролировавших фабрику, дискредитировала вооруженные силы России, а также финансировала ВСУ.

В феврале 2024-го после признания экстремистами (и запрета деятельности на территории РФ) бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына был конфискован их липецкий актив — кондитерская фабрика корпорации Roshen.

В апреле 2024-го наступил черед доли американской инвестиционной компании NCH Capital в российском холдинге «Агротерра» (активы в Курской, Липецкой и Тамбовской областях). А в июле — тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис» международного алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ из-за поддержки ВСУ.

В июле суд перевел в госсобственность активы гражданина США Леонида Смирнова, владельца ГК «Главпродукт», которая производит в Орловской области тушенку, сгущенку и другие пищевые изделия.

Кроме того, Октябрьский райсуд Тамбова рассматривает административный иск генпрокурора Игоря Краснова об обращении в доход государства ООО «Ланта» супругов Зайцевых, которые, как полагают в ведомстве, спонсируют ВСУ.

Юрий Голубь