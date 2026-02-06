Владельцы холдинга КДВ с активами в Черноземье не смогли отменить национализацию

Мосгорсуд отклонил жалобу владельцев группы компаний КДВ — Дениса Штенгелова, его отца Николая и жены Марии Каржиловой — на решение Тверского райсуда Москвы от 1 октября 2025 года. Апелляция утвердила признание семьи Штенгеловых экстремистской организацией и национализацию их активов. К последним относятся ООО «КДВ Воронеж» и семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

С иском к владельцам КДВ обратилась Генпрокуратура РФ в августе 2025 года. По данным надзора, основатель холдинга, работающего в России, переводил его доходы за рубеж. Так он поддерживал экономики США и Австралии, которые выступают «спонсорами киевского режима». В частности, Генпрокуратура выделила покупку Денисом Штенгеловым кондитерской компании в США и теннисного комплекса в Австралии. Всего с 2022 года за границу экс-владелец КДВ вывел более 21 млрд руб.

Кроме того, надзор указал, что экстремистские убеждения Дениса Штенгелова, который, по данным «Ъ», имеет подданство Австралии, разделяет его отец Николай — гражданин Украины. После начала СВО они оба публично осудили действия российских войск, а отец экс-владельца КДВ продолжил начатое в 2014 году финансирование ВСУ.

Подробнее о ситуации с активами КДВ в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова