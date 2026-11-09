Холдинг КДВ с заводами в Черноземье требует с экс-владельца 5,45 млрд
Структуры крупного пищевого холдинга «КДВ Групп» (в Черноземье объединяет кондитерскую фабрику ООО «КДВ Воронеж», а также семь аграрных и перерабатывающих производств в Орловской и Тамбовской областях), перешедшие в государственную собственность, подали иск к своему бывшему бенефициару Денису Штенгелову (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России). Заявления в Арбитражный суд Томской области направили местные АО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус Ком», которые с начала 2026 года находятся под управлением «РСХБ-Финанс». Сумма претензий составляет 5,45 млрд руб.
В пресс-службе суда «Ъ» уточнили суть спора: истцы требуют признать недействительными сразу четыре взаимосвязанных договора займа, заключенных ранее в интересах предпринимателя, а также применить последствия их недействительности в виде возврата средств. Исковое заявление еще не принято к производству.
Одновременно предприятия группы инициировали в томском арбитраже процессы против шести зарубежных юридических лиц: Flexway Fzco, Katrina Factory Fze, QP5 Europe LLC For Trade, Smart Seven Mini Mart LLC, KDV USA LLC и KDV-Sport PTY LTD. Суть и объем финансовых претензий к иностранным контрагентам в картотеке пока не раскрываются.
Холдинг «КДВ» объединяет крупные кондитерские и снековые бренды (включая «Яшкино», «Кириешки» и др.). В 2025 году по требованию Генеральной прокуратуры России ключевые активы Дениса Штенгелова были конфискованы и обращены в государственную собственность. Суд признал бизнесмена и членов его семьи экстремистским объединением с запретом их деятельности в России. В середине марта стало известно, что Дениса и Николая Штенгеловых внесли в перечень экстремистов.