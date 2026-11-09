Холдинг КДВ с заводами в Черноземье требует с экс-владельца 5,45 млрд

Структуры крупного пищевого холдинга «КДВ Групп» (в Черноземье объединяет кондитерскую фабрику ООО «КДВ Воронеж», а также семь аграрных и перерабатывающих производств в Орловской и Тамбовской областях), перешедшие в государственную собственность, подали иск к своему бывшему бенефициару Денису Штенгелову (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России). Заявления в Арбитражный суд Томской области направили местные АО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус Ком», которые с начала 2026 года находятся под управлением «РСХБ-Финанс». Сумма претензий составляет 5,45 млрд руб.