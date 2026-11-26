Самолеты в Екатеринбург сели в других городах из-за непогоды
Из-за обильных осадков с мокрым снегом в районе аэродрома Кольцово несколько самолетов, летевших в Екатеринбург, вынужденно приземлились в других городах, сообщили в пресс-службе уральского аэропорта.
Рейсы, направлявшиеся в свердловскую столицу из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сочи и Шарм-Эш-Шейха (Египет), ушли на запасные аэродромы в Уфе и Тюмени.
В данный момент, согласно онлайн-табло, задерживаются самолеты из Екатеринбурга в Москву («Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа»), Санкт-Петербург («Победа», «Россия», SmartAvia), Новосибирск (S7), Сочи («Победа»), Минеральные Воды («Аэрофлот»), Казань (Red Wings), Дубай (ОАЭ, FlyDubai), Шарм-Эш-Шейх (Египет, Almasria), Хургаду (Египет, Nesma Airlines).
Сегодня на территории Свердловской области прогнозируются очень сильные снегопад и гололед. Ожидаются осадки до 12-20 мм, что составит от 30% до 60% месячной нормы.