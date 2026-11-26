В Екатеринбурге в четверг выпадет половина нормы осадков за ноябрь
Пик непогоды в Екатеринбурге придется на середину дня 26 ноября — высота снежного покрова в городе достигнет почти 12 см, передает центр ФОБОС. Затем интенсивность снегопада снизится, и до конца суток в уральской столице выпадет более половины месячного объема влаги.
«Снежное ненастье сейчас перекочевывает с Русской равнины на Урал, который сегодня как раз окажется в самом его эпицентре. Над регионом будет раскручиваться основное ядро балканского циклона, и над горами сконцентрируются наиболее плотные поля фронтальной облачности. Эти облака принесут с собой арктические воздушные массы, в результате дожди перейдут в снег»,— сказано в сообщении.
В Екатеринбурге за ночь вывезли 104 тонны снега: его убирали 70 дорожных рабочих и 124 единицы уборочной техники. С утра в городе работают более 340 специалистов и 173 единицы спецтехники. При этом из-за обильных осадков в районе аэродрома Кольцово несколько самолетов, летевших в Екатеринбург, вынужденно приземлились в других городах.