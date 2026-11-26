«Снежное ненастье сейчас перекочевывает с Русской равнины на Урал, который сегодня как раз окажется в самом его эпицентре. Над регионом будет раскручиваться основное ядро балканского циклона, и над горами сконцентрируются наиболее плотные поля фронтальной облачности. Эти облака принесут с собой арктические воздушные массы, в результате дожди перейдут в снег»,— сказано в сообщении.