Кушнер назвал Путина «гроссмейстером политики»
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер считает президента России Владимира Путина «исторической личностью». Господин Кушнер заявил, что во время их переговоров российский президент «очень хорошо подготовлен» и «делает много записей».
«Людям может нравиться то, что он сделал, может не нравиться то, что он сделал, но он определенно гроссмейстер политики. Он историческая личность... Он очень вдумчив»,— рассказал Джаред Кушнер в подкасте гендиректора медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.
Господин Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступают посредниками в переговорах России и Украины. Последние трехсторонние переговоры с их участием прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. После этого переговорщики отдельно встретились с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Джаред Кушнер говорил, что стороны добились «значимого прогресса» в понимании позиций друг друга.