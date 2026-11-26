Деньги зарыли в землю
Рост похоронного рынка замедлился до 9,1%
За первые девять месяцев 2026 года российские похоронные компании заработали 105,1 млрд руб., на 9,1% больше, чем годом ранее. В этом году рост показателей обеспечила инфляция, в прошлом году сегмент вырос на 15,4%. При этом в физическом выражении ритуальные услуги практически не растут и основной прирост обеспечивается инфляцией и удорожанием материалов и работ.
В январе—сентябре 2026 года объем российского рынка ритуальных услуг вырос на 9,1% год к году, до 105,1 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Рост рынка замедлился: в аналогичный период годом ранее показатель вырос на 15,4%.
Директор Института исследования проблем социальной политики Антон Орлов считает, что замедление роста рынка связано с эффектом высокой базы прошлого года. При этом в физическом выражении сегмент ритуальных услуг практически не растет и основной прирост обеспечивается инфляцией и удорожанием материалов и работ, а не увеличением числа похорон, уточняет он. Росстат не раскрывает количество умерших в России. По словам главы похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, смертность осталась в тех же пределах, что и ранее,— 14–15 умерших на 1 тыс. человек ежегодно.
По данным Росстата, в сентябре 2026 года средняя стоимость изготовления гроба выросла на 9,3% год к году, до 9,2 тыс. руб.
Удорожание услуг по погребению в этом году обусловлено в том числе кризисом на топливном рынке: цены на доставку атрибутики увеличились, удорожание коснулось и перевозки тел, говорит Илья Болтунов. С начала 2026 года рост цен на бензин и до 26 октября составил 18,57% при общей инфляции за этот же период в 6,24%, согласно Росстату.
При этом покупательная способность россиян снижается. По данным «Сбер Индекса», в октябре 2026 года траты россиян в реальном выражении выросли только на 3,2% год к году, а в сегменте услуг — всего на 1,3%. Это отражается и на похоронном рынке, отмечает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. Родственники умерших все чаще выбирают бюджетные варианты, в том числе кремацию, которая дешевле традиционных похорон в землю, отмечает Антон Орлов.
Рост похоронного рынка замедлился также из-за приостановки большого количества инвестпроектов в сегменте, считает Елена Андреева. Инвесторы в похоронной сфере никак не защищены из-за неоднозначного трактования устаревшего законодательства: за последние несколько лет по разным причинам по решениям суда закрыли ряд крематориев, включая объекты, которые до этого долгий срок работали без претензий к ним, отмечает президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев. По его словам, из-за этого предприниматели опасаются заходить на рынок, и только 1 из 25 инвесторов доходит до реализации проекта. При этом, отмечает госпожа Андреева, последние годы развитие инфраструктуры в похоронной сфере происходит преимущественно за счет частного инвестирования.
Объем трат россиян на похоронные услуги в крупных регионах рос медленнее, чем в среднем по стране.
В январе—сентябре 2026 года московский похоронный рынок, один из крупнейших в стране, увеличился на 5,2%, до 9,1 млрд руб., в то время как годом ранее сократился на 0,4%, согласно Росстату. В Подмосковье в этом году показатель, напротив, сократился на 1,7%, до 8,3 млрд руб., хотя годом ранее вырос на 23,5%.
Скорее всего, в прошлом году в Подмосковье произошел всплеск за счет более низких цен и активного развития новых мемориальных комплексов, привлекших москвичей, считает Антон Орлов. В этом году ситуация изменилась. Некоторые московские компании отреагировали на тенденцию, предложив более удобные пакетные решения и относительно прозрачное ценообразование, что, вероятно, и спровоцировало возврат части клиентов в столицу, не исключает эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 8