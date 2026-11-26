При этом покупательная способность россиян снижается. По данным «Сбер Индекса», в октябре 2026 года траты россиян в реальном выражении выросли только на 3,2% год к году, а в сегменте услуг — всего на 1,3%. Это отражается и на похоронном рынке, отмечает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. Родственники умерших все чаще выбирают бюджетные варианты, в том числе кремацию, которая дешевле традиционных похорон в землю, отмечает Антон Орлов.