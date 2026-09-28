Посол Нечаев: Россия не хочет военного столкновения с Германией
Россия не хочет никаких военных столкновений с Германией и в целом со странами Европы, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. При этом, по его словам, «отдельные политические деятели в Западной Европе усиленно твердят, что в 2029-2030 годах на них ‘’нападем’’».
Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации
«Некоторые политологи делают следующий вывод, что если дойдет "до горячего", то никто немцам не поможет, и самое печальное, никто не будет оплакивать. Это все документировано. Мы не хотим, как известно, никаких военных столкновений»,— сказал Сергей Нечаев во время круглого стола в Институте Европы РАН (цитата по ТАСС).
Министр обороны Германии Борис Писториус предполагал, что в 2029 году может начаться война между НАТО и Россией. СМИ писали, что немецкие власти даже разрабатывают меры в сфере здравоохранения на случай серьезного военного столкновения. В сентябре Германия обвинила Россию в инциденте с дроном у аэропорта страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти заявления «началом настоящей войны».
Немецкие оценки возможного конфликта не означали зафиксированную дату войны. В ноябре 2025 года сроки называли спекулятивными, а период возможного столкновения оценивали с учетом восстановления российских вооруженных сил — то есть речь шла о военном сценарном планировании, а не о подтвержденном решении начать боевые действия.
Практическим элементом такой подготовки стало обсуждение кадрового ресурса армии. В июне 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус призвал вернуть обязательную воинскую повинность, отмененную в 2011 году.