Россия не хочет никаких военных столкновений с Германией и в целом со странами Европы, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. При этом, по его словам, «отдельные политические деятели в Западной Европе усиленно твердят, что в 2029-2030 годах на них ‘’нападем’’».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Некоторые политологи делают следующий вывод, что если дойдет "до горячего", то никто немцам не поможет, и самое печальное, никто не будет оплакивать. Это все документировано. Мы не хотим, как известно, никаких военных столкновений»,— сказал Сергей Нечаев во время круглого стола в Институте Европы РАН (цитата по ТАСС).

Министр обороны Германии Борис Писториус предполагал, что в 2029 году может начаться война между НАТО и Россией. СМИ писали, что немецкие власти даже разрабатывают меры в сфере здравоохранения на случай серьезного военного столкновения. В сентябре Германия обвинила Россию в инциденте с дроном у аэропорта страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти заявления «началом настоящей войны».

Лусине Баласян