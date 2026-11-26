МИД РФ: ЕС обнулит свои шансы на переговоры, если начнет ставить условия
Страны «евротройки» (Германия, Франция и Великобритания) обнулят шансы на участие в диалоге по Украине, если будут выдвигать условия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, выбор остается за европейцами.
Замминистра уточнил, что ему неизвестно о каких-то контактах Москвы с «евротройкой». «Если они выдвигают какие-то предусловия своего подключения, то они обнуляют собственные шансы... Выбор за ними: хотят они приехать в Москву, не хотят — пусть они скажут»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Евросоюза (ЕС) приехать в Москву, чтобы понять их позицию по украинскому урегулированию. В Кремле сказали, что хотят понять, насколько ЕС готов способствовать миру на Украине. МИД уточнил, что возможный визит не означает подключения этих стран ко встречам по Украине.