И в тот момент как раз у меня и зародилась идея, что надо сделать телепередачу. Был у меня товарищ Игорь Мосин — легендарная личность для города-героя Ленинграда, потому что и с него тоже началась «Камчатка» (знаменитая петербургская котельная, известная по работе в ней ряда рок-музыкантов, включая лидера группы «Кино» Виктора Цоя.— «Ъ Северо-Запад»). Он был тоже радиоведущим, а еще барабанщиком «Дурного влияния», еще играл в группе «Бондзинский», в «Бригадном подряде», когда один из основателей группы Коля Михайлов умер уже. Мы с ним пересекались в силу того, что оба были радийные. И он делал такую вещь, которая называлась видеожурнал «Толтрек». А что такое видеожурнал? Это, на самом деле, немецкая история, когда на видеокассетах распространялось видео, где были какие-то странные кислотные разговоры, концерты каких-то сумасшедших групп, в основном панковские, конечно. Он мне дал кассету со своим видеожурналом. Там, помню, была эстонская группа Y.M.K.E. — такие реальные панки прибалтийские. Я впервые от него и услышал слово «видеожурнал». Он мне и объяснил, что это такие между собой иногда совершенно не связанные сюжеты, которые никакой канвой вообще не объединяются. А потом «Шестой канал Санкт-Петербург» (стал потом «СТС»), когда все только начиналось, закупил очень много западных программ, в том числе была передача канадского телевидения CityTV, которая называлась Oh La La. Она была посвящена фешен-индустрии и всему, что вокруг нее. Передача была довольно дурацкая, смешная, ничего серьезного там не было. Просто показывалась жизнь модников и фриков. Я записал несколько выпусков и стал их анализировать. И вот, исходя уже из этой системы, которая была внутри программы Oh La La, выросла идея «КаМышей».