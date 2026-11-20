В эту же копилку, по его мнению, можно положить и шоу «Два против одного», выходившее вначале на «Невском канале», а позже на «Региональном телевидении», где был бит политик и предприниматель Константин Боровой (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), и ОТВ, заполонявшее эфир проповедями протестанского священника Дмитрия Шатрова, и программу-афишу «Смотри!», где Михаил Трофименков подтрунивал над «Тихими омутами» Эльдара Рязанова и «Верностью» Анджея Жулавски, и уже упомянутого «Ночного странника», который обозревал первые вирусные видео — и это за девять лет до выхода феноменального YouTube-шоу Рэя Уильяма Джонсона «=3» (Equals Three) и наступления эры летсплеев и онлайн-стримов! Ну и вприкуску — бутлегерский и, без преувеличения, самый народный ситком «Полный модерн» (позже «Осторожно, модерн!»), который пародировал и нуар, и итальянских неореалистов, и Дэвида Линча (Wisp Peaks), где Дмитрий Нагиев играл агента Дейла Купера, а Сергей Рост — Лору Палмер.