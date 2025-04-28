Шесть выстрелов, контрольный — в затылок

На днях одному из самых громких убийств эпохи «бандитского Петербурга» стукнуло 25 лет. Утром 27 апреля 2000 года был застрелен Георгий Поздняков, владевший долей (20%) в знаковом для тех лет клубе «Голливудские ночи», на сцене которого выступали звезды самого крупного калибра — от Иосифа Кобзона до немецких электронщиков Sash! и Scooter. Основная черта времени — повсюду «братки», и всем досугом заправляли они же. Сам господин Поздняков многие годы охранял «ночного губернатора» и главаря «тамбовских» Владимира Барсукова (Кумарина). Последнего в итоге следствие и объявило заказчиком расправы над своим же телохранителем, однако дело до сих пор не дошло до суда, а защита «авторитета» уверена в абсурдности обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец клуба «Голливудские ночи» Георгий Поздняков

Фото: материалы уголовного дела Владелец клуба «Голливудские ночи» Георгий Поздняков

Фото: материалы уголовного дела

Выстрелы прозвучали в спортивном комплексе Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I) в Конном переулке в десятом часу утра. Занимавшегося там 44-летнего Георгия Позднякова киллер настиг между третьим и четвертым этажами, выстрелив в него семь раз из пистолета Макарова с глушителем и выполнив контрольный в затылок. При этом одна из пуль, пробив стекло лестничного пролета, вылетела на улицу — в сторону многолюдного перекрестка. Преступник скрылся, жертва скончалась на месте. Убийца, по всей видимости, знал, что совладелец «Голливудских ночей» давно посещает именно этот спорткомплекс: исполнитель подстроился под время смены охраны, изучив месторасположение здания и ежедневный маршрут предпринимателя.

Георгий Поздняков был мастером спорта по вольной борьбе, окончил Военный институт физической культуры Министерства обороны РФ. Служил в подразделении зенитно-ракетных войск в должности начфиза. Из вооруженных сил ушел в 1992 году в звании подполковника. Перебравшись с семьей в Петербург, офицер запаса примкнул к одному из казачьих формирований, где занимался охраной общественного порядка. По информации СМИ, там он мог познакомиться с младшим братом Вячеслава Шевченко — Сергеем, который был активистом этого движения. Вскоре Георгий Поздняков сблизился и с Владимиром Барсуковым (Кумариным, Кумом, или, как именовали своего лидера сами «тамбовцы», Сергеичем.— «Ъ-СПб»), став в итоге его доверенным лицом и совмещая с должностью референта функции личного телохранителя и водителя. Господин Поздняков входил в окружение нефтяного магната Павла Капыша, расстрелянного из гранатометов в 1998 году.

Вместе с братьями Шевченко подполковник Поздняков стал совладельцем ООО «Голливудские ночи», входившего в ОАО «Норд».

Крупный петербургский холдинг владел охранными и рекламными предприятиями, заводом «Лентеплоприбор», торговыми центрами, кафе, ресторанами и ночными клубами. Одним из активов и был легендарный Hollywood Nights Club.



Заведение на Невском проспекте, в котором были не только концертный зал и дискотека, но и казино, бильярд, а также проходили конкурсы красоты, открылось в апреле 1997 года. Оно позиционировалось как «совместный русско-американский клуб» и долгое время считалось одним из ведущих развлекательных центров Северной столицы. Дизайн был основан на образе Мерлин Монро как символе богемной жизни и на эстетике Чикаго 30-х годов. Организаторы подчеркивали, что в «Ночах» лучшая в городе звуковая система и световая технология. На установленных там колонках «играет сегодня только Rolling Stones», похвастался в одном из интервью тогдашний президент клуба Александр Собчак (убит в 2001 году, приходился родственником первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку).

В Hollywood Nights выступали такие звезды, как Иосиф Кобзон, Владимир Кузьмин, Маша Распутина, Дмитрий Маликов, западные коллективы Scooter, Sash! и E-Rotic, а гостями были иллюзионист Дэвид Копперфильд, именитый британский электронный композитор Брайан Ино и многие другие.

Так, в 1997 году юбилей там праздновала советская и российская эстрадная певица Эдита Пьеха. Вот что в те годы об этом событии писал «Ъ»: «Билеты с рук стоили по 200 тысяч рублей. В начале торжества был зачитан указ Президента России о награждении г-жи Пьехи орденом "Знак почета" IV степени. Поздравить певицу пришли Сергей Филатов, Сосо Павлиашвили, Тамара и Владимир Максимовы, Марина Капуро… Гости, как водится, делали подарки: муж, Владимир Поляков, подарил Пьехе белую "Волгу" с номером 111, Лев Лещенко передал большую корзину цветов, администрация Петербурга преподнесла дарственную на гараж, композитор г-н Касторский подарил факс, а организация "Петербург-концерт" вручила премию в 1,5 миллиона рублей».

Засветился клуб и в кино. Там снималась сцена из сериала «Охота на Золушку» (2000 год), а также эпизод «Эхо блокады» из «Улиц разбитых фонарей — 3».

Славилось место и жесткими инцидентами с участием охраны. Были известны случаи, когда секьюрити избивали посетителей и отбирали деньги. Отвечала за безопасность клуба фирма «Командор», в руководстве которой стояли люди, занимавшие в прошлом серьезные посты в ГУВД. А сама охранная структура опекала многих известных «авторитетных» предпринимателей.

Ушедший из жизни в 2021 году журналист Дмитрий Запольский так описывал происходящее в «Голливудских ночах»: «Там создалась вполне определенная атмосфера: что-то похожее на вечер танцев в военном училище, только вместо курсантов были братки, а вместо офицеров политотдела — бригадиры, присматривающие за личным составом. Если кто-то себя неправильно вел, всю бригаду в следующий раз не пускал фейсконтроль. Шуметь по этому поводу было нецелесообразно: со второго этажа мог спуститься Глущенко (Михаил Глущенко, он же Миша Хохол, в 2025 году получил по совокупности 24 года строгого режима.— «Ъ-СПб»), или [Валерий] Ледовских, [Павел] Кудряшов (оба члены группировок.— «Ъ-СПб»), или сам Кумарин. И объявить штраф тысяч в пятьдесят. Так что вели себя все тихо. Пили текилу, закусывали лимонами и респектабельно стояли вокруг танцпола, где под техно демонстрировали темперамент три-четыре сотни девиц, одетых в турецкие коктейльные платьица».

Сам господин Запольский даже был членом жюри конкурса красоты, который среди своих абоненток провел оператор сотовой связи Fora Communications.

«Среди конкурсанток оказались выпускницы вагановского училища, остальные тоже были не лыком шиты и имели серьезную хореографическую или спортивную подготовку. Продемонстрировать умение танцевать участницы смогли только после конкурса, когда спустились на общий танцпол… Чувствовалось, что девушки в свое время читали Маяковского, Чуковского и Маршака… Потом пел Максим Леонидов. Он по-простому общался с "пацанами и девчонками" и перемигивался с самыми активными блондинками»,— писала пресса в те годы.

Поздняков, помимо «Голливудских ночей», был соучредителем фирм, занимавшихся торговлей продуктами питания и одеждой.

Изначально возникла версия о «черной метке», полученной Кумариным от другого криминального «авторитета» Константина Яковлева (Костя Могила).

К сентябрю 2004-го следствие установило, что убийство протеже Барсукова было совершено Равилем Сунгатуллиным. В ноябре того же года прокуратура объединила уголовное дело еще с рядом дел, среди которых убийство ближайшего помощника и крестника Кумарина — Яна Гуревского, расстрелянного 14 июня 2000 года из автомата Калашникова, через два месяца после Георгия Позднякова. Тогда же была сформулирована версия об организации обеих расправ одним из лидеров «Братской» ОПГ Олегом Маковозом (также известен Маклауд).

Однако через несколько лет следствие пришло к выводу, что своих соратников заказал сам Кум. Показания на него дал Маклауд, осужденный в 2009 году за организацию убийства гендиректора «Татинвестнефтегазстроя» Рустама Равилова (Рома Маршал), который был застрелен летом 2003-го. Сам господин Барсуков заявлял неоднократно, что Маковоза впервые увидел лишь на очной ставке в октябре 2008 года.

Правоохранители утверждают, что вожак «тамбовцев» посчитал, что подчиненные якобы пытались разрушить дружбу между ним и Константином Яковлевым, чтобы занять их места в криминальной иерархии.

Сам Могила пережил Позднякова и Гуревского всего на три года.

Обвинение в подстрекательстве к двойному убийству было предъявлено Владимиру Барсукову еще в 2008 году, но до суда дело так и не дошло. В мае 2021 года Мосгорсуд обязал выплатить Кумарину компенсацию в 130 тыс. рублей за немотивированное затягивание следствия по данному обвинению.

В иске господин Барсуков указывал, что длительный срок производства на досудебной стадии приводит к тому, что пресса регулярно упоминает, что он обвиняется в организации убийств двух своих товарищей, которые он не только совершал, но и, напротив, пытался содействовать их раскрытию. «СМИ со ссылкой на следственный орган публично фактически обвиняют меня в совершении данного преступления, а оспорить эти обвинения в суде я лишен возможности в связи с грубейшим нарушением разумности сроков судопроизводства на досудебной стадии»,— сетует Владимир Кумарин.

Его адвокат Сергей Афанасьев называет обвинения против своего доверителя «бредом». Защитник подчеркивает, что Мосгорсуд пришел к выводу, что все следственные действия были проведены еще до 2010 года — с тех пор, по его словам, ничего нового в деле нет, однако материалы все еще не так и не добрались до суда. Господин Афанасьев полагает, что немотивированное, по мнению защиты, обвинение, позволяет держать его клиента под стражей. В разговоре с «Ъ-СПб» адвокат пояснил, что дело не пропустил в суд лично генеральный прокурор Игорь Краснов. «Генпрокурор сказал, что доказательств причастности Барсукова к этому убийству нет, поэтому не пропущу»,— подчеркнул он.

Отметим, что заказное убийство Георгия Позднякова в 2000-м стало в Санкт-Петербурге уже 15-м по счету с начала года.

Андрей Кучеров