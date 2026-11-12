Мы хотим танцевать

Аналогичной позиции придерживается Кир Шаманов, называя рейвы явлением мировой популярной культуры. При этом искусствовед отмечает, что библиотека сегодня — это, безусловно, храм культуры, но никак не церковь, чтобы с таким же трепетом к ней относиться: туда не ходят читать или молиться на Льва Толстого, он у всех дома есть! «Туда ходят, как раз чтобы искать редкости, какие-то маргиналии, какого-нибудь Франсуа Вийона и Поля Гюта. После этого рейва, пишут, три тысячи читательских билетов ребята получили,— продолжает он.— А вот эти критики рейва вообще читатели этой библиотеки? Имеют читательский билет хоть? Вот Нина Останина (депутат Госдумы, обратившаяся с жалобой в Минкульт из-за «ЛитРейва».— «Ъ Северо-Запад») была когда-нибудь читательницей Ленинской библиотеки? Ходила хоть раз в жизни туда? А сколько вообще депутатов РГБ посещали? Ну, может, один или два найдется. Это очень смешно все. Зря они на самом деле».