«Хромпик» расположен в Первоуральске и занимается производством хромовых соединений, которые используются в металлургии, машиностроении и производстве чистящих средств. Кроме того, выпускает хромовые соли реактивной квалификации для химической промышленности. В 2023 году завод перешел под контроль группы компаний «Полипласт».

ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (КЗФ) расположен в поселке Двуреченск Свердловской области. На сайте предприятия указано, что завод выпускает более 30 наименований ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений.