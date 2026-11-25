Работники двух свердловских заводов заявили о задержках зарплаты
Сотрудники первоуральского завода «Хромпик» (входит в ГК «Полипласт») и Ключевского завода ферросплавов (КФЗ) в Свердловской области сообщили о задержках заработной платы. Об этом сообщило издание «Сигнал Урал».
Сотрудники «Хромпика» рассказали изданию, что им до сих пор не выплатили зарплату за октябрь, хотя перечислить ее должны были 15 ноября. На предприятии начались увольнения.
По словам одного из работников, вместо официального сокращения штата с предусмотренными Трудовым кодексом выплатами сотрудникам предлагают уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. «Людей вызывают по одному в кабинеты и заставляют писать заявления "по собственному" или по соглашению сторон за две средние зарплаты. Несогласным угрожают "лютой комиссией" по проверке знаний ТБ и увольнением по статье, а на оставшихся сваливают тройную нагрузку с нарушением норм безопасности»,— рассказал сотрудник.
«Хромпик» расположен в Первоуральске и занимается производством хромовых соединений, которые используются в металлургии, машиностроении и производстве чистящих средств. Кроме того, выпускает хромовые соли реактивной квалификации для химической промышленности. В 2023 году завод перешел под контроль группы компаний «Полипласт».
ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (КЗФ) расположен в поселке Двуреченск Свердловской области. На сайте предприятия указано, что завод выпускает более 30 наименований ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений.
О проблемах с выплатами сообщили и сотрудники КЗФ. По их словам, часть работников не получила зарплату за сентябрь, выплаты за октябрь также задерживаются. Помимо заработной платы, на предприятии, как утверждают сотрудники, не выплачивают дополнительные вознаграждения почетным работникам. Также образовалась задолженность по оплате детских садов для детей сотрудников.
«Ъ-Урал» направил запросы в пресс-службы заводов с просьбой прокомментировать информацию о задержках заработной платы. На момент публикации ответы не поступили.
Напомним, в сентябре транспортная компания «С. А. В. Транс» из Смоленской области подала в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании КЗФ банкротом. Сумма требований превысила 14,4 млн руб.
На прошлой неделе сотрудники Уральского компрессорного завода (УКЗ) в Екатеринбурге собирались массово приостановить работу из-за задержки заработной платы. По словам работников, последний раз они получали выплаты 13 октября — аванс, который должны были перечислить 30 октября, не поступил. 19 ноября работники получили деньги и решили прекратить забастовку.