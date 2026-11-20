«Руководство завода приложило все силы для максимально оперативного погашения задолженности по зарплате. На предприятии трудятся порядка 250 человек, и большая часть с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации. Люди выходили на работу, сборка и выпуск продукции в цехах не останавливались, и обязательства перед заказчиками Уральский компрессорный завод выполняет в полном объеме»,— сообщил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Александр Данилов.