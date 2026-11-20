Власти: Уральский компрессорный завод работает в штатном режиме
Уральский компрессорный завод (УКЗ, Екатеринбург) полностью выплатил сотрудникам задолженность по заработной плате к 19 ноября. Производственные площадки предприятия продолжают работать в штатном режиме, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Руководство завода приложило все силы для максимально оперативного погашения задолженности по зарплате. На предприятии трудятся порядка 250 человек, и большая часть с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации. Люди выходили на работу, сборка и выпуск продукции в цехах не останавливались, и обязательства перед заказчиками Уральский компрессорный завод выполняет в полном объеме»,— сообщил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Александр Данилов.
Ситуация с задержкой выплаты зарплаты находилась на контроле регионального департамента по труду и занятости населения до полного погашения задолженности. В правительстве добавили, что по поручению губернатора Дениса Паслера Дептруд держит на контроле ситуацию на всех предприятиях области.
УКЗ занимается производством компрессорного и криогенного оборудования: свою историю он ведет с 1933 года, современное АО зарегистрировано в 2007 году. Генеральным директором компании является Алексей Копалов. В 2021 году выручка предприятия составила 536,8 млн руб., чистый убыток — 122 млн руб.
Ранее сообщалось, что сотрудники УКЗ собирались массово приостановить работу из-за задержки зарплаты. По словам работников, последний раз они получали выплаты 13 октября — аванс, который должны были перечислить 30 октября, не поступил. Сотрудники заявляли, что не выйдут на работу до погашения задолженности.19 ноября работники получили деньги и решили прекратить забастовку. При этом сначала им заблокировали пропуска на территорию завода, но позднее доступ восстановили.