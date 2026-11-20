Рабочие завода в Екатеринбурге устроили забастовку из-за задержки зарплат
В Екатеринбурге сотрудники Уральского компрессорного завода (УКЗ) решили массово написать заявления о приостановке работы из-за задержки зарплаты на месяц, передает портал Е1. Они заявляли, что не выйдут на работу до выплаты заработка — добиться перечисления средств им удалось накануне.
По словам рабочих, в последний раз зарплату они получали 13 октября — аванс, который им должны были перечислить 30 октября, сотрудники не получили. «Начальники цехов сообщили, что директор опять улетел за какими-то деньгами, что скоро все наладится, и часть коллектива забрала уже подписанные заявления. На предприятии опасаются, что информация уйдет куда-то вовне. Предприятие оборонно-промышленное, а нарушения с выплатами регулярны»,— сказал один из сотрудников.
19 ноября работники получили деньги и решили прекратить забастовку. Однако сначала им заблокировали пропуска, позволяющие получить доступ к территории завода, но позднее пропустили.
УКЗ занимается производством компрессорного и криогенного оборудования: свою историю он ведет с 1933 года, современное АО зарегистрировано в 2007 году. Генеральным директором компании является Алексей Копалов. В 2021 году выручка предприятия составила 536,8 млн руб., чистый убыток — 122 млн руб.