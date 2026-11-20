По словам рабочих, в последний раз зарплату они получали 13 октября — аванс, который им должны были перечислить 30 октября, сотрудники не получили. «Начальники цехов сообщили, что директор опять улетел за какими-то деньгами, что скоро все наладится, и часть коллектива забрала уже подписанные заявления. На предприятии опасаются, что информация уйдет куда-то вовне. Предприятие оборонно-промышленное, а нарушения с выплатами регулярны»,— сказал один из сотрудников.