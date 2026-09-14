Транспортная компания подала иск о банкротстве Ключевского завода ферросплавов

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о признании банкротом АО «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск Сысертского района Свердловской области). Иск подала компания «С. А. В. Транс» из Смоленской области. Сумма исковых требований превышает 14,4 млн руб. Заявление поступило в суд 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно картотеке суда, это третий иск от компании, поданный к свердловскому предприятию в 2026 году, еще два подали в 2025 году. Ранее смоленский перевозчик через суд в своем регионе добился взыскания с уральского завода нескольких миллионов рублей за оказанные экспедиторские услуги. Так, в октябре прошлого года по одному иску суд постановил взыскать в пользу «С.А.В. Транс» 5,3 млн руб. долга, а также 2,2 млн руб. неустойки. По второму иску с уральского завода взыскали 4,7 млн руб. в качестве долга и неустойку — 1,7 млн руб.

Кроме того, Арбитражный суд Свердловской области вынес решения по двум другим искам в упрощенном производстве.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, руководителем завода указан Сергей Гильварг — бывший председатель правления «Хромпика» и нынешний глава АО «УК "МидЮрал"». На сайте предприятия указано, что завод выпускает более 30 наименований ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений.

Мария Игнатова