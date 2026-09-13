Ливия опровергает передачу своей базы ВСУ для атак на российские суда

Ливия не разрешала ни одной стране использовать свои военные объекты, воздушное пространство или территориальные воды для «совершения враждебных действий против какого-либо государства». Об этом ливийское Минобороны заявило на следующий день после публикации CNN об украинских операторах морских беспилотников, базирующихся на северо-западе республики. Источники издания утверждали, что с конца 2025 года операторы беспилотников ВМС Украины находятся на базе в Мисурате на северо-западе Ливии. По их словам, украинцы получают возможность бить по российским судам, а взамен учат ливийских военных работать с беспилотниками.

Ливийское Минобороны подчеркнуло, что любое военное сотрудничество с дружественными странами регулируется официальными документами. Никакого соглашения или договоренности об использовании базы в Мисурате или другого объекта Триполи не заключал, заверили в ведомстве.

«Министерство подтвердило, что не предоставляло ни одной иностранной стороне разрешения на использование ливийских земель, объектов, воздушного пространства или территориальных вод для совершения враждебных действий против какой-либо страны или организации», — указано в заявлении.

По данным французского RFI, в апреле 2026 года в Ливии находилось порядка 200 офицеров и экспертов из Украины. Именно с территории Ливии, указывало издание, был атакован российский газовоз Arctic Metagaz. О присутствии украинских военных в Африке говорил и замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко. По его словам, там украинская сторона пытается открыть» второй фронт против России.