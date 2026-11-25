Коттеджи пошли под снос
Какая реновация ждет элитные поселки на Рублевском шоссе
Подмосковные элитные поселки ждет серьезная реновация. Этого не исключат опрошенные “Ъ FM” брокеры. Больше половины объектов на загородном рынке признаны устаревшими, и теперь их чаще покупают ради земли. Как продать дом, если покупателю нужен только участок? И с кем приходится конкурировать частникам за такой актив?
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Дом на Рублевке вот уже как минимум четыре столетия подтверждает высокий статус резидента. Задолго до 1990-х и появления первых коттеджных поселков эти места облюбовала царская знать для соколиной охоты, позже — дворянство для родовых усадеб, а в советские годы — партийная элита.
Как и прежде, при выборе места для загородной жизни в приоритете приватность, экология и главное — удобная транспортная доступность. Только вот свободных участков там почти нет, а дома, что продаются, не устраивают покупателей. Морально устаревшими на элитном рынке Подмосковья считаются объекты старше 20 лет. Больше всего их как раз на Рублевке и даже на Новой Риге. Их готовы купить, но только под снос, рассказала директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева:
«20 лет назад представление о роскоши включало большие площади, классический стиль: колонны, парадные лестницы. Сегодня покупатели хотят близости с природой: панорамное остекление, высокие потолки.
На той же Рублевке можно купить дом за 300 млн руб., чтобы практически сразу его снести и построить новый, современный.
Снос коттеджа в 1,5 тыс. кв. м может стоить порядка 6-7 млн руб. Как правило, мы закладываем в торг вот эту возможную сумму».
На загородном вторичном рынке, по данным собеседников “Ъ FM”, сейчас продается чуть больше 1,6 тыс. домов. И как минимум половина из них — морально устаревшие, 2000-х годов постройки. Только вот собственники так не считают, предупреждает гендиректор агентства AIM Илья Менжунов:
«Когда разговариваешь с владельцем, он рассказывает, что в 2012 году за дом предлагали $8 млн, и теперь, условно, сделка должна быть равноценной. А по факту сейчас его и за 150 млн руб. продать нельзя.
Зачастую разница в ожиданиях собственников и предложениях покупателей может достигать и 40%, и 50%.
Так что продавцы снижают цены до рекомендованных цифр и пытаются сдать свой дом в аренду. Правда, не всегда успешно, потому что старый коттедж тоже никто не хочет снимать. В таких объектах требуются глобальные реновации. Еще один вариант — дом годами болтается в рынке».
Средний срок экспозиции домов стоимостью до 300 млн руб. — от 8 до 12 месяцев, говорят опрошенные “Ъ FM” брокеры. Но за счет завышенных ожиданий собственников они могут стоять по два-три года, а иногда и больше пяти лет. Но все зависит от локации. И нередко активами под снос интересуются не только частники, замечает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:
«Небольшие девелоперы, которые реализуют точечные проекты, ищут устаревшие дома для того, чтобы снести и построить новые, соответствующие современному спросу. Именно с этой категорией физические лица фактически конкурируют. В основном ищут участки в сложившихся поселках на Новорижском, Рублевском шоссе.
Дома, которые строили 25 лет назад, уже морально и физически устарели, поэтому, скорее всего, те поселки, которые развивались в 2000-е годы, ждет постепенная реновация».
А вот на первичном рынке таких проблем нет. Число сделок в первом полугодии 2026-го выросло почти вдвое, посчитали аналитики NF Group. Загородный дом теперь все чаще выбирают как основное жилье. Средний чек покупки — 217 млн руб.