Как и прежде, при выборе места для загородной жизни в приоритете приватность, экология и главное — удобная транспортная доступность. Только вот свободных участков там почти нет, а дома, что продаются, не устраивают покупателей. Морально устаревшими на элитном рынке Подмосковья считаются объекты старше 20 лет. Больше всего их как раз на Рублевке и даже на Новой Риге. Их готовы купить, но только под снос, рассказала директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева: