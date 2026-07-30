Перегрев за высоким забором

Экспозиция на первичном рынке высокобюджетного загородного жилья Москвы и Подмосковья за год увеличилась на 31%, до 715 лотов. Это связано с ростом девелоперской активности: компании выводят на рынок ранее отложенные объемы. Но часто речь идет о не самом привлекательном предложении. Спросом у покупателей новые объекты не пользуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года на первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости Москвы экспонировалось 715 лотов, подсчитали в NF Group. Год к году значение увеличилось на 31%. Директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова также зафиксировала рост предложения.

Дополнительный объем предложения на высокобюджетном рынке, по словам госпожи Раджабовой, появился в том числе за счет роста девелоперской активности.

На рынок выходили проекты, отложенные ранее, поясняет она. Директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова говорит, что речь идет в том числе об объектах небольших игроков, которые выводили проекты точечно.

Руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева говорит, что предложение пополнилось в том числе лотами небольшой площади, объектами на ранней стадии строительства и т. д. Такие объекты продаются дольше, спросом пользуются в основном качественные, поясняет Эвелина Ишметова. Из-за низкого спроса средняя цена высокобюджетной загородной недвижимости сократилась. С начала 2026 года средняя цена коттеджей и таунхаусов премиум-класса снизилась на 7%, до 217 млн и 71 млн руб. соответственно, подсчитала Татьяна Алексеева.

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Заметнее всего за первые шесть месяцев 2026 года объем предложения увеличился в сегменте элитных коттеджей — вдвое год к году, до 293 лотов, по данным Татьяны Алексеевой. Девелоперы отдают предпочтение строительству таких объектов из-за их наибольшей маржинальности, отмечает Екатерина Ломтева. Но коттеджи не лидируют в общем объеме сделок с элитным загородным жильем, и сегмент перенасыщен предложением. Госпожа Алексеева говорит, что на такие объекты в первом полугодии пришлось лишь 17% сделок.

Для сравнения: на сделки с земельными участками и таунхаусами в январе—июне пришлось 51% и 32% от общего объема спроса соответственно, отмечают в NF Group. Это сдерживает объем предложения в этих сегментах: экспозиция земельных участков увеличилась на 14% год к году, до 365 штук. При этом экспозиция элитных таунхаусов, напротив, снизилась на 14% год к году, до 57 лотов.

В краткосрочной перспективе экспозиция первичной элитной загородной недвижимости продолжит расти, считает госпожа Ишметова. Она связывает это в том числе с низкими темпами поглощения. Девелоперская активность вряд ли замедлится — в реализации много проектов, часть которых будет выводиться на рынок во втором полугодии 2026 года, говорит Екатерина Ломтева. По ее словам, такой прирост предложения может сказаться на снижении цен на высокобюджетные загородные объекты.

София Мешкова