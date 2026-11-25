Система автоматически обнаруживает и распознает цели, сообщили в концерне. Встроенный искусственный интеллект самостоятельно отсеивает ложные цели, определяет модель БПЛА, вычисляет траекторию стрельбы и прогнозирует потенциальный ущерб. Окончательное решение об открытии огня принимает оператор. Он может находиться на удалении до 10 км от огневой точки и одновременно контролировать от 4 до 16 таких установок, заявили на Уралвагонзаводе.