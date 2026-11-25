Уралвагонзавод разработал боевой модуль с ИИ для защиты объектов ТЭК
Концерн «Уралвагонзавод» (входит в корпорацию «Ростех») представил на международной выставке «Интерполитех-2026» в Москве дистанционно управляемый боевой модуль с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщили «Российская газета» и «РИА Новости» со ссылкой на концерн. Новинка предназначена для защиты объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса.
Система автоматически обнаруживает и распознает цели, сообщили в концерне. Встроенный искусственный интеллект самостоятельно отсеивает ложные цели, определяет модель БПЛА, вычисляет траекторию стрельбы и прогнозирует потенциальный ущерб. Окончательное решение об открытии огня принимает оператор. Он может находиться на удалении до 10 км от огневой точки и одновременно контролировать от 4 до 16 таких установок, заявили на Уралвагонзаводе.
В основе системы лежит боевой модуль «Нарвал». Он оснащен крупнокалиберным пулеметом «Корд». Разработка серийно производится как для нужд российского ВМФ, так и для сторонних ведомств. Технические характеристики установки позволяют перехватывать воздушные объекты, летящие со скоростью до 80 м/с. Производитель заявляет, что установка в сочетании с оптимальной скорострельностью минимизирует расход патронов.