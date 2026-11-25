Госдума сегодня рассмотрит поправки в правила приема олимпиадников в вузы
Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят поправки, ограничивающие льготы при поступлении в вузы для призеров школьных олимпиад. Об этом сообщила председатель думского комитета по просвещению Ирина Белых.
«Прием без вступительных экзаменов будет возможен только для победителей олимпиад»,— сказала госпожа Белых (цитата по «Интерфаксу»). Призерам же будут засчитывать 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету либо успешную сдачу дополнительных вступительных испытаний. Все льготы будут действовать в первые четыре года после проведения олимпиады.
По новым правилам олимпиадников будут зачислять в вузы начиная с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров олимпиад предыдущих лет условия поступления останутся прежними.
В октябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал о сокращении числа вузовских олимпиад, дающих льготы при поступлении, с 83 до 60. Пересмотр правил последовал за приемной кампанией 2026 года, по результатам которой на некоторых учебных направлениях олимпиадники заняли в вузах все бюджетные места целиком.