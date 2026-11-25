В октябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал о сокращении числа вузовских олимпиад, дающих льготы при поступлении, с 83 до 60. Пересмотр правил последовал за приемной кампанией 2026 года, по результатам которой на некоторых учебных направлениях олимпиадники заняли в вузах все бюджетные места целиком.