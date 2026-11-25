По информации и. о. руководителя департамента труда и занятости края Антона Степанова, прогнозируемый ежемесячный авансовый платеж для иностранных граждан, работающих в организациях, составит 17 242 руб., а для иностранных граждан, трудоустроенных у физических лиц, — 24 426 руб. В 2026 году стоимость патента составляла 14 816 руб. В 2025 году на территории края было выдано 9876 патентов, а в 2026 году — 12 081, прирост составил более 22%.