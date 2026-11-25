В Забайкалье увеличат стоимость трудовых патентов для иностранцев
В Забайкальском крае с 2027 года коэффициент для расчета стоимости патента на работу для иностранных граждан увеличивается с 4,76 до 4,78. С учетом роста числа патентов это позволит бюджету региона получить дополнительно более 1 млрд руб. Соответствующее изменение в региональное законодательство принято на сессии краевого парламента.
По информации и. о. руководителя департамента труда и занятости края Антона Степанова, прогнозируемый ежемесячный авансовый платеж для иностранных граждан, работающих в организациях, составит 17 242 руб., а для иностранных граждан, трудоустроенных у физических лиц, — 24 426 руб. В 2026 году стоимость патента составляла 14 816 руб. В 2025 году на территории края было выдано 9876 патентов, а в 2026 году — 12 081, прирост составил более 22%.
С 1 января 2027 года также предусмотрено увеличение на 50% фиксированного платежа за каждого ребенка до 18 лет в семье иностранного гражданина и за других неработающих членов семьи.
В России самый низкий коэффициент для расчета патента на работу иностранным гражданам действует в Калмыкии — 1,5, а самый высокий — в Краснодарском крае — 8,7.