Добровольно признавать отказ от наркотиков было не всегда безопасно. В ночь на 5 октября 2016 года в манильском районе Тондо был убит 43-летний безработный отец двоих детей Бенхамин Висда. По словам родственников, в июле он сам явился к местным властям и после этого перестал употреблять наркотики, опасаясь за свою жизнь. В ночь на 5 октября камера наблюдения запечатлела, как к его дому подъехала на мотоциклах группа вооруженных мужчин в гражданской одежде и масках. Висду заковали в наручники и увезли на одном из мотоциклов. Вскоре родственники обнаружили его тело позади полицейского участка — по их свидетельству, все еще в наручниках. Версия полиции выглядела так: по дороге Висда, несмотря на наручники, завладел оружием полицейского и выстрелил, после чего остальные сотрудники полиции открыли по нему огонь.