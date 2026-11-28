Суд над войной с наркотиками
В чем обвиняют экс-президента Филиппин Родриго Дутерте
30 ноября в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге должно начаться разбирательство по существу дела бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Ему предъявлено обвинение в преступлениях против человечности — убийствах и покушениях на убийство в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население в ходе так называемой войны с наркотиками.
«Особо значимые цели»
Родриго Дутерте на сегодня единственный бывший президент из Азии, представший перед Международным уголовным судом. Ранее в Гааге в преступлениях против человечности обвиняли только бывших или действующих глав государств Африки. Обвинение против Ухуру Кениаты, президента Кении в 2013–2022 годах, было отозвано из-за недостаточности доказательств, судебное производство прекращено в марте 2015 года. Лоран Гбагбо, занимавший пост президента Кот-д’Ивуара в 2000–2011 годах, был оправдан в 2019-м, в 2021-м Апелляционная палата подтвердила оправдание.
Дутерте был арестован на Филиппинах и передан МУС в марте 2025 года. Вот что говорится в обвинительном документе прокуратуры МУС: «Г-н Родриго Роа Дутерте, родившийся 28 марта 1945 года, гражданин Республики Филиппины. Президент Филиппин, мэр города Давао, вице-мэр города Давао, а также, предположительно, основатель и руководитель "Эскадрона смерти из Давао" (DDS) в период совершения соответствующих деяний… Предположительно, несет ответственность за преступления против человечности — убийства и покушения на убийства,— совершенные, как утверждается, на территории Республики Филиппины в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте кампании "война с наркотиками"».
На этапе выдачи ордера на арест прокуратура также рассматривала эпизоды пыток и сексуального насилия, но в финальное обвинительное заключение суда, представленное в апреле 2026 года, они не вошли. Суд утвердил три пункта обвинения. Первый касается убийств в городе Давао в период с 2013-го примерно по июнь 2016 года; второй — убийств «особо значимых целей», предполагаемых крупных участников наркобизнеса, примерно с июля 2016-го по июль 2017 года; третий — убийств и покушений при операциях по «очистке» местных общин примерно с июля 2016 года по сентябрь 2018-го. Дутерте вменяют в вину участие в организации этих преступлений, отдачу приказов, побуждение к убийствам и содействие исполнителям.
Первоначальный перечень включал 49 эпизодов: 76 убийств и два покушения на убийство; позднее добавились еще 7 эпизодов, но по обнародованным документам невозможно определить обновленное число жертв.
76 — уже жуткая цифра. Но число убитых во время так называемой войны с наркотиками на Филиппинах было на порядки больше.
По официальной статистике филиппинской полиции, в антинаркотических операциях погибло более 6 тыс. человек. По оценке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, во время филиппинской войны с наркотиками погибло не менее 8633 человек. Различные правозащитные организации заявляли о 30 тыс. и даже большем числе погибших.
«Убиваю их всех»
Родриго Дутерте был мэром города Давао в 1988–1998, 2001–2010 и 2013–2016 годах. Его первое избрание на этот пост пришлось на время, когда на Филиппинах получил широкое распространение наркотик шабу — кристаллический метамфетамин.
Уже в первый год пребывания в должности мэра Дутерте демонстрировал журналистам, как он борется с наркотиками. Так, филиппинская журналистка-расследовательница Шейла Коронель в сентябре 1988 года вместе с коллегой сопровождала мэра в поездке по городу. Дутерте рассказал им об известном наркоторговце, которого после перестрелки с полицией доставили в местную больницу — раненого и окровавленного. Мэр отправился в больницу и отключил ему аппарат жизнеобеспечения. Также Дутерте признался журналистам о том, что одного наркоторговца он выбросил из вертолета.
В 1996 году мэр Дутерте на пресс-конференции объявил о начале борьбы с мелкой преступностью. По утверждению филиппинской журналистки Эдиты Кадуайи, вскоре после этого за один день были убиты семь предполагаемых наркоторговцев и уличных воров. Рядом с некоторыми телами были оставлены картонные таблички с надписью: «Solugoon Sa Katawhan» («Слуга народа»). За этими убийствами последовали новые. Ответственность за них приписывали таинственной группе линчевателей «Эскадрон смерти из Давао» (Davao Death Squad, DDS).
Чаще всего убийства совершались по следующему сценарию: к человеку подъезжали двое на мотоцикле, открывали огонь, после чего уезжали.
Жертвами становились предполагаемые наркоторговцы, потребители наркотиков и мелкие преступники, в том числе подростки. В некоторых случаях человеку заранее сообщали, что его имя внесено в список намеченных жертв.
Полиция Давао, как утверждали правозащитники, не добивалась раскрытия убийств. Свидетели рассказывали, что правоохранители приезжали с опозданием, даже если преступление был совершено недалеко от полицейского участка. Некоторые осведомленные о деятельности DDS люди утверждали, что отдельные полицейские передавали исполнителям списки намеченных жертв и координировали убийства. В 2012 году филиппинский омбудсмен признал 21 высокопоставленного полицейского виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за отсутствия должной реакции на убийства, связываемые с DDS, которые были совершены в 2005–2008 годах. Всем виновным назначили штраф в размере месячной зарплаты. Наказание касалось служебного бездействия, а не участия в самих убийствах.
В мае 2015 года, выступая перед делегатами съезда специалистов по охране труда, промышленной и экологической безопасности, Дутерте заявил, что западная концепция прав человека для бандитов не подходит для Филиппин. В своей речи он, в частности, сказал: «Ты насилуешь ребенка в моем городе? Я тебя убью, у меня с этим нет проблем. Ты совершаешь ограбление и насилуешь свою жертву? Я тебя убью.
Мы — девятый по безопасности город. Как вы думаете, как мне это удалось? Как я добился такого статуса среди самых безопасных городов мира? Убиваю их всех». Под «всеми», разумеется, имелись в виду преступники. Речь мэра Давао аудитория встретила бурными продолжительными аплодисментами.
По данным филиппинских правозащитников, опубликованным священником Амадо Пикардалем, в 1998–2015 годах, жертвами «Эскадрона смерти из Давао» стали около 1400 человек, включая 132 несовершеннолетних. В основном в указанный период город возглавлял Родриго Дутерте. С 2010 по 2013 год он не мог быть мэром, поскольку закон ограничивал срок непрерывного пребывания в должности. Главой города была его дочь Сара Дутерте, а он — вице-мэром.
«Эта кампания будет продолжаться»
9 мая 2016 года на Филиппинах проходили всеобщие выборы. Родриго Дутерте выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Еще в феврале 2016-го в радиопрограмме «Президентское интервью» он пообещал, что в случае победы избавит страну от преступности, в том числе связанной с наркотиками, за три—шесть месяцев. В интервью Дутерте заявил, что его стратегия борьбы с преступностью проста — задействовать полицию и вооруженные силы для преследования преступников. Когда он станет президентом, то отдаст приказ сотрудникам правоохранительных органов открывать огонь, если возникнет угроза их жизни. При этом кандидат на пост главы государства подчеркнул, что никогда не отдаст распоряжение о внесудебных расправах.
Дутерте победил на выборах, набрав 39% голосов. 30 июня он вступил в должность президента.
Сдержал ли он обещание искоренить наркобизнес и другую преступность за три—шесть месяцев? В сентябре 2016 года руководству Филиппин удалось добиться освобождения норвежца Кьяртана Секкингстада, которого почти год удерживали в заложниках боевики организации «Абу Сайяф» (признана в России террористической и запрещена). На пресс-конференции по случаю освобождения Секкингстада президент Дутерте признал: «Что касается установленного мною самим срока — от трех до шести месяцев,— то, честно говоря, я и не подозревал, насколько острой и серьезной является проблема наркоугрозы в республике, пока не стал президентом. Потому что мне никогда не приходило в голову, что в наркобизнесе участвуют сотни тысяч людей. А что еще хуже, сейчас им управляют люди из правительства, особенно выборные должностные лица».
И попросил дать ему еще полгода на решение проблемы.
Кстати, про выборных должностных лиц. В числе эпизодов, в которых обвиняют Дутерте в Гааге, есть такой. 5 ноября 2016 года в тюрьму города Байбай пришли сотрудники полиции с ордером на обыск в камере, где содержались двое заключенных, одним из которых был бывший мэр Альбуэры Роландо Эспиноса-старший. Он находился под стражей по обвинениям, связанным с наркотиками и незаконным хранением оружия. Полицейские утверждали, что заключенные открыли огонь и были убиты при ответной стрельбе. Национальное бюро расследований Филиппин пришло к выводу, что это была заранее спланированная расправа, а Эспиноса был безоружен. Первоначально к ответственности планировалось привлечь 24 полицейских. Перед судом предстали 19, однако обвинения против них смягчили, они вышли под залог и вернулись на службу, а затем суд оправдал их всех за недоказанностью вины.
29 декабря президент Дутерте дал интервью в прямом эфире журналистке CNN Philippines Пинки Уэбб. Вот выдержки из этого выступления:
«Пинки Уэбб: Как вы оцениваете успехи вашей войны с наркотиками на сегодняшний день, господин президент?
Родриго Дутерте: Я могу судить об этом только по снижению преступности. Сейчас меньше преступлений, меньше изнасилований, ограблений в автобусах, в машинах, на улице, когда идешь пешком. Это позволяет наглядно увидеть результаты войны с наркотиками на уровне улиц.
Пинки Уэбб: Значит ли это, что вы довольны?
Родриго Дутерте: Нет, пока с улиц не исчезнет последний наркоторговец. И я буду предельно откровенен с вами и со всей страной: пока не будет убит последний наркобарон, эта кампания будет продолжаться — до самого последнего дня моего президентского срока».
«Парни из Давао»
После избрания Дутерте президентом в Кесон-Сити (входит в Национальный столичный регион Филиппин) появилась группа полицейских, называвших себя «Парни из Давао». Начальником полицейского участка №6 был назначен Лито Патай, до этого руководивший военизированным полицейским подразделением в Давао. Десять его бывших подчиненных в Давао также были переведены в участок №6.
Согласно опубликованному агентством Reuters в декабре 2017 года расследованию, имена восьми из этих десяти полицейских фигурировали в отчетах об операциях, в которых за июль 2016 — июнь 2017 года погибли 62 человека. Полицейские объясняли смерти самообороной, родственники погибших рассказывали о внесудебных расправах.
За первый год президентской войны с наркотиками на территории участка №6 в ходе антинаркотических операций было убито 108 человек — 39% всех погибших в подобных операциях в городе.
По данным Филиппинского информационного агентства на 26 июля 2017 года, всего в стране было проведено 68 тыс. антинаркотических операций, в ходе которых арестовали около 97 тыс. человек. Еще 1,3 млн человек, которых власти относили к потребителям или распространителям наркотиков, добровольно явились к властям в рамках антинаркотической кампании и заявили, что готовы прекратить свою деятельность. Около 3,5 тыс. подозреваемых в причастности к наркобизнесу погибли во время полицейских операций, которые власти называли законными. Тысячи других были убиты неизвестными мстителями. Полиция заявляла, что расследует обстоятельства этих смертей.
Добровольно признавать отказ от наркотиков было не всегда безопасно. В ночь на 5 октября 2016 года в манильском районе Тондо был убит 43-летний безработный отец двоих детей Бенхамин Висда. По словам родственников, в июле он сам явился к местным властям и после этого перестал употреблять наркотики, опасаясь за свою жизнь. В ночь на 5 октября камера наблюдения запечатлела, как к его дому подъехала на мотоциклах группа вооруженных мужчин в гражданской одежде и масках. Висду заковали в наручники и увезли на одном из мотоциклов. Вскоре родственники обнаружили его тело позади полицейского участка — по их свидетельству, все еще в наручниках. Версия полиции выглядела так: по дороге Висда, несмотря на наручники, завладел оружием полицейского и выстрелил, после чего остальные сотрудники полиции открыли по нему огонь.
В ночь на 30 июля 2017 года полиция провела обыски в поместье семьи мэра города Озамис Рейнальдо Пароджинога-старшего, которого Дутерте публично включил в список предполагаемых участников наркобизнеса. Были убиты сам мэр, его жена, брат, сестра и другие находившиеся в поместье люди, включая охранников. По версии полиции, охрана открыла огонь первой. После облавы полиция заявила об обнаружении оружия и метамфетамина. Дочь мэра, вице-мэр Нова Пароджиног, утверждала, что наркотики подбросили.
Ночь на 15 августа 2017 года стала на тот момент самой кровавой за время филиппинской войны с наркотиками. В ходе десятков полицейских операций в провинции Булакан были убиты 32 человека, подозреваемые в причастности к наркобизнесу, около 100 человек — арестованы.
А вечером 16 августа произошло событие, вызвавшее широкий общественный резонанс и ставшее символом незаконных убийств в ходе войны с наркотиками.
17-летний школьник Киан Лойд делос Сантос был застрелен полицейскими в Калоокане, входящем в столичную агломерацию Манилы. Полицейские утверждали, что он был связан с наркотиками и оказал вооруженное сопротивление. Однако записи камер и свидетельские показания противоречили их версии. Трое полицейских были признали виновными в убийстве молодого человека и приговорены к заключению продолжительностью до 40 лет без права на условно-досрочное освобождение, а также к выплате наследникам убитого 275 тыс. песо ($4,8 тыс.) компенсации.
На нет и МУС нет
Был ли мэр, а затем президент Дутерте связан с «Эскадроном смерти из Давао» и «Парнями из Давао»? Одних громких заявлений политика для доказательства этой связи недостаточно.
Но связь подтверждали сами участники DDS. В августе 2016 года в Сенате Филиппин по инициативе бывшего министра юстиции и бывшей главы Комиссии по правам человека Лейлы де Лимы началось расследование внесудебных убийств в ходе войны с наркотиками. Лейла де Лима в качестве главы Комиссии по правам человека занималась расследованиями внесудебных убийств в Давао еще в 2009 году.
В сентябре 2016 года Эдгар Матобато заявил на сенатских слушаниях, что состоял в «Эскадроне смерти из Давао» и был свидетелем того, как Дутерте приказывал убивать подозреваемых.
В октябре бывший полицейский Артуро Ласканьяс на слушаниях отрицал существование DDS. Но в феврале 2017 года он изменил показания и сказал, что был одним из руководителей «Эскадрона смерти» и участвовал в убийствах по указаниям мэра. Он утверждал, что исполнителям платили от 20 тыс. до 100 тыс. песо ($400–2000) в зависимости от значимости жертвы. Представители Дутерте называли все эти обвинения выдумкой.
Доказательства внесудебных казней еще в период пребывания Дутерте на посту мэра собирали журналисты и правозащитники, материалы на эту тему размещала оппозиционная пресса. Одним из тех, кто годами предавал огласке убийства в Давао, был католический священник Амадо Пикардаль. В 2016 году Пикардаль опубликовал сводку собранных местными активистами данных об убийствах, за которыми могли стоять люди из DDS. Священнику угрожали, он был вынужден скрываться. Последние годы жизни он провел отшельником в горах и скончался 29 мая 2024 года, не дожив до ареста Дутерте.
В апреле 2017 года филиппинский адвокат Джуд Сабио, защищавший Эдгара Матобато, направил в Международный уголовный суд обращение, призывая привлечь Дутерте и еще 11 человек к ответственности за предполагаемые преступления против человечности.
В феврале 2018 года прокуратура МУС начала предварительное расследование. А в марте Филиппины уведомили о выходе из Римского статута МУС. Решение о выходе вступило в силу 17 марта 2019 года. Но, согласно Римскому статуту и его толкованию МУС, выход из договора не лишает суд юрисдикции в отношении преступлений, совершенных в период участия страны.
В 2020 году адвокат Сабио заявил об отзыве своего обращения, назвав его частью политической кампании оппозиции против Дутерте. В 2021-м Сабио скончался.
В сентябре 2021 года МУС разрешил полноценное расследование обвинений в адрес Дутерте. В ноябре оно было временно приостановлено по просьбе филиппинских властей, заявивших, что этим делом уже занимаются национальные следственные органы. В 2023 году расследование было возобновлено.
МУС в деле
В мае 2022 года на всеобщих выборах президентом был избран Фердинанд Маркос-младший — сын свергнутого в 1986 году Фердинанда Маркоса-старшего, а вице-президентом — Сара Дутерте, дочь тогдашнего президента. На выборы они шли единым блоком, но после выборов между представителями двух кланов произошел раскол. Политические разногласия перешли в личную вражду.
В августе 2024 года в парламенте Филиппин начались слушания о преступлениях периода правления Дутерте. 11 октября отставной полковник полиции Ройина Гарма заявила на слушаниях объединенной комиссии четырех комитетов Палаты представителей, что Дутерте хотел распространить на всю страну «модель Давао», предусматривавшую вознаграждения за убийства подозреваемых.
28 октября 2024 года на слушаниях в Сенате сам Дутерте признал, что в бытность мэром имел в своем распоряжении «Эскадрон смерти», которому поручал убивать преступников. При этом он противоречиво описывал его состав: сначала говорил о бывших полицейских, затем — о бандитах. Дутерте отрицал, что отдавал полиции незаконные приказы убивать подозреваемых, но признал, что велел провоцировать подозреваемых на сопротивление, чтобы получить основание открыть огонь.
В начале пребывания на президентском посту Фердинанд Маркос-младший отвергал содействие Международному уголовному суду, ссылаясь на суверенитет Филиппин и способность национального правосудия самостоятельно рассматривать преступления.
Но политический раскол между Маркосами и Дутерте привел к тому, что в ноябре 2024 года позиция действующего президента изменилось.
Власти Филиппин заявили, что не собираются напрямую сотрудничать с МУС, однако готовы исполнить запрос об аресте, поступивший через Интерпол.
Ранним утром 11 марта 2025 года власти Филиппин получили по каналам Интерпола запрос об аресте Дутерте во исполнение ордера МУС, выданного четырьмя днями ранее. Через несколько часов прилетевший из Гонконга экс-президент Дутерте был задержан в аэропорту Манилы. В тот же день его отправили самолетом в Гаагу, а 12 марта передали под стражу МУС.