«Никогда никого не бойся»
Внучка академика Лихачева — о том, каким был ее дед и какое наследие он оставил
28 ноября 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Лихачева. Перед юбилеем «Ъ» поговорил с его внучкой Зинаидой Курбатовой — журналистом, выпускницей Академии художеств — о Новгороде, блокаде, семейном быте и о том, почему нельзя подписывать коллективные письма.
— Какие мероприятия в этом году будут проходить в связи с юбилеем Дмитрия Лихачева?
— 28 ноября я буду читать лекцию «Лихачев — огневой человек» в Музее изобразительных искусств в Великом Новгороде. Лекция будет посвящена, во-первых, древнерусской литературе, которую дедушка изучал и страстно любил. А кроме того, коснемся истории семьи Лихачевых, ее малоизвестных страниц.
— Почему именно Великий Новгород?
— Дедушка этот город очень любил. Он занимался новгородскими летописями и защитил по ним диссертацию 11 июня 1942 года. Еще до войны они с бабушкой провели там лето 1937-го — ходили по городу, смотрели церкви. Фотографий от того лета нет: фотоаппараты были дороги, но дедушка там рисовал. Бабушка, правда, немножко стонала: она была на последних месяцах беременности. Можно сказать, мою маму и тетю — они двойняшки — выносили в Новгороде. Одни из лучших страниц его воспоминаний посвящены Новгороду 1944 года. Когда они с друзьями узнали, что город освобожден, сразу поехали туда. Я, когда читаю этот эпизод, все время плачу: поезд остановился в поле. Это поле и был Новгород. Он описывает, как коренные новгородцы бросаются на землю и плачут — это был настоящий древнерусский плач.
— А другие юбилейные события?
— 2 декабря я прочту лекцию в Академии русского балета им. Вагановой. У меня припасены видео от коллег с ГТРК «Петербург»: дедушка о русском балете, о том, как ходил в детстве в Мариинский театр. Он рассказывает про Наталью Михайловну Дудинскую: «Я всегда не знал, как зовут Золушку. А потом понял, что Золушку звали Наташа». Дудинская — первая исполнительница этой партии.
В тот же день в Исаакиевском соборе пройдет вечер памяти — музыкальное приношение из любимых дедушкой Бородина, Мусоргского, Свиридова. Его устроит директор музея-памятника Юрий Витальевич Мудров: он был очень близок нашей семье, учился у моей мамы, Веры Дмитриевны Лихачевой, в Академии художеств. Выступят он сам и Михаил Борисович Пиотровский.
А 27 ноября в выставочном зале Центрального государственного архива Санкт-Петербурга открывается выставка архивных документов, посвященная Д. С. Лихачеву: метрики, документы об учебе в гимназии Карла Мая и университете, блокадные и казанские письма. И письмо, которое дедушка написал из эвакуации подруге юности о первой блокадной зиме,— его мне подарил коллекционер.
— Вы выросли в доме деда?
— Это был наш общий дом, мы жили все вместе. Я там родилась и выросла с дедушкой, бабушкой и родителями. Когда мамы не стало, мне было 15 лет, у меня ничего не прерывалось, ничего не менялось.
— Каким Дмитрий Сергеевич был в быту?
— Дедушка постоянно работал, на пустые разговоры времени не тратил. И нас так воспитали: нельзя дедушке мешать. Он работает в кабинете — все ходят на цыпочках. Я, маленькая, сама научившаяся читать, подходила к нему с букварем и спрашивала, как читается какое-то слово. Иногда перед завтраком, перед школой могла спросить, какая основная идея «Преступления и наказания»? Иногда он мог со мной дойти утром до школы, прогуляться. Но длительных бесед, или чтобы он куда-то со мной ездил, такого не было. Дома у нас каждый день бывали люди: приходили коллеги, обсуждали науку и издания «Литературных памятников», где дедушка одно время возглавлял редколлегию. А потом бабушка обязательно кормила всех обедом или ужином.
— Что из его слов или поступков запомнилось сильнее всего?
— Мне было 22 года, у меня был маленький ребенок — выращивала без бабушек и нянь, мы с мужем учились. И вот у меня взяли две литографии на первую — коллективную — выставку. Я была счастлива. Дедушка заехал, я говорю: «Вот, у меня взяли работы!» А он: «Господи, какая выставка?! У меня тут сгорела библиотека Академии наук, мне нужно этим заниматься!» Директор Леонов, по словам дедушки, закапывал погибшие книги и рукописи бульдозерами. Дмитрий Сергеевич за свой счет заказал фотографии того, что сгорело, показывал их в Москве в Академии наук.
Сейчас сложно представить, чтобы у человека на первом месте стояли не интересы семьи, а интересы культуры, страны, народа. У него — на первом месте, потом уже все остальное.
— Встречаются упоминания, что характер у него был властный, даже деспотичный.
— Когда человек столько пережил и столько добился, мягким быть невозможно. С мягким характером ничего бы не получилось. А удары шли всю жизнь. Когда моя мама погибла — попала под машину в 1981 году, для дедушки это был тяжелейший удар. Мама была любимой дочерью, его научным продолжением, душой. Я не знаю, как он это выдержал. Боль не проходила до конца жизни: он все время ждал снов, видел какие-то знаки ее присутствия.
Внешне он был сдержан, а внутри — горящее сердце, мощный темперамент.
Удивительным образом мне потом принесли его воспоминания о маме — машинопись нашлась среди книг, которые отдали библиотекарше в Комарово, когда продавали дачу. Я прочитала, как он переживал ее смерть. Ну какой характер мог быть, если он пережил лагерь, проработки, несколько раз чуть не был арестован, чуть не умер от заражения крови после войны? Таких историй на грани жизни и смерти — не перечесть.
— Он рассказывал об этих испытаниях?
— Не принято было рассказывать — ни про Соловки, ни про блокаду. С бабушкой могли вспомнить что-то смешное, но ужасы — нет. Вдвоем они написали воспоминания «Как мы остались живы», там правда о блокаде, ее нужно всем читать. Рассказывали много и даже со смехом про Казань, куда они уехали в эвакуацию летом 1942 года по Ладоге. Сотрудники Академии наук жили в одном здании, в большом актовом зале, отгородившись простынями. Мы потом побывали в Казани — там висит доска о Дмитрии Сергеевиче. Очень приятно, что в Татарстане его так помнят. А самый ужас — смерть отца, близких — оставался на бумаге.
— А смешные эпизоды были?
— Смешные относительно. При эвакуации в 1942 году ехали в теплушках, потом на берегу Ладожского озера пересаживались на баржу. Люди были очень ослаблены: у дедушки была дистрофия, бабушка еще весной везла его на саночках в стационар Дома ученых. И вот дедушка с приятелем, Дмитрием Каллистовым, отвлеклись, а баржа уже отходила. Надо было прыгать — и они оба прыгнули. Еще бы чуть-чуть, и семья была бы разделена. Эту историю они всегда рассказывали со смехом.
Или еще помню рассказ о том, что в 1942 году дедушку приняли за шпиона из-за светлого плаща. Тогда в Ленинграде светлое не носили, все ходили в темно-сером и черном. Разобрались, отпустили — и они над этим смеялись.
— В воспоминаниях есть о том, как он грамотно и заранее готовился к блокаде.
— Он говорил: «Я пережил три голода». Первый — 1919 год, при Юдениче: пальцы распухли от голода, в школе сидели в одежде и не могли писать от холода, учились устно. Второй голод был на Соловках. Третий — блокада. Так что было понятно: надо выкупать хлеб по карточкам, сушить сухари. Удалось купить рыбий жир — и всю блокаду он вспоминал: почему не купил больше, надо было весь выкупить. Люди, которые не успели запастись, во время блокады не выжили. Он надеялся на лучшее, но готовился к худшему: под кроватями стояли чемоданы — белье, теплые вещи, деньги, мыло, спички.
— И чемоданы пригодились?
— Пригодились. Когда дедушке исполнилось 90 лет, губернатор Яковлев предложил подарок — ремонт квартиры. Дедушка отказался. Бабушка уговорила: хоть кухню отремонтируйте. Сделали ремонт, а плиту поставили бракованную. Однажды я пришла с ребенком и говорю: у вас пахнет газом. Утром начался пожар. И вот Дмитрий Сергеевич, девяностолетний, эвакуировал бабушку, вынес мою маленькую дочку, свою правнучку, и чемоданы с документами. Потом с соседом заливал огонь водой. В это время я звонила пожарным. Сосед отключил газ во всем доме. Выгорела кухня. Но у нас очень много книг — пожарные сказали, пойди огонь дальше, было бы пять трупов. И еще сказали, не зная, кто перед ними: этому старику орден надо дать, так грамотно он себя вел. А дедушка говорит: «Ну что, первый пожар я потушил на Соловках, горел барак».
— С чего начались эти испытания в его жизни?
— Еще в юности Дмитрий Сергеевич состоял в кружке «Космическая академия наук». Для одного из заседаний он подготовил доклад «О некоторых преимуществах старой русской орфографии». По его словам, старая орфография была «попрана и искажена врагом Церкви Христовой и народа Российского». Он отмечал, что введение новой орфографии равносильно изъятию церковных ценностей. Еще был доклад по запрещенным книжкам — о том, сколько ЧК расстреляла дворян, священников, офицеров, крестьян. Всех участников этого кружка — девять человек — вскоре арестовали, дедушку отправили на Соловки. В 1995 году дедушке выдали ксерокопии полного дела из архива УФСБ — у меня они есть: там и 58-я статья, и допросы.
Писатель Евгений Лукин писал, что Дмитрий Сергеевич, которому тогда был 21 год, никого не выдал: на все вопросы — «нет». И всю жизнь он оставался на этой позиции: наука, своя школа, ученики. Его «Текстология» — настольная книга для всех филологов.
— Как Дмитрий Сергеевич пришел к защите памятников?
— В 1955 году он написал первую статью в защиту памятников — в том числе Красногорского монастыря в Архангельской области, и не только его, он планомерно выступал за памятники и парки. На заре перестройки он придумал Советский фонд культуры и привлек к нему Раису Максимовну Горбачеву. Фонд очень много сделал: возвращали из-за границы документы и произведения искусства, работали с потомками эмигрантов. Рукопись «Отцов и детей» выкупили — дедушка выбивал деньги у государства. Тогда же открылись многие музеи, отреставрирована усадьба Шахматово.
— Ваша мама стала продолжательницей дела деда?
— Да, можно так сказать. Она занималась наукой: была византологом, специалистом по древнерусскому искусству, преподавала в Академии художеств. Через неделю после ее смерти пришла бумага: утверждена ВАК доктором наук. У них с дедушкой были общие статьи, общая небольшая книга, они всегда советовались.
— Как у вас сложился выбор профессии?
— На меня не давили. Наверное, дедушка хотел, чтобы я была искусствоведом, но сложилось иначе. Я хотела на архитектурный факультет, а мой папа, архитектор и профессор, сказал: «В архитектуре нечего делать женщинам». Я говорила ему потом: «Папа, а как же Заха Хадид?» — «Она хулиганка».
Я очень рада, что училась в Академии художеств на графическом факультете. Академия для нас всех — лучшее место на земле. Я рисовала с детства, и на меня сильно повлияли друзья семьи — художник-график Борис Васильевич Власов и его мама Татьяна Владимировна Шишмарева, замечательная художница. Они были яркими представителями ленинградской школы графики. Шишмарева училась у Лебедева и работала до войны в том самом легендарном «Детгизе», где были Маршак, Лебедев, Васнецов, Хармс, Введенский. У нее я потом два лета жила с маленьким ребенком. У нас дома была академическая атмосфера, а там — карнавалы, под гитару поют. Я была так в них влюблена: художники — яркие, красивые, веселые.
— Но вы стали журналистом…
— Деньги надо было зарабатывать, вот и все. Что могли художники в девяностые? Я закончила Академию хорошо, получила серебряную медаль за диплом — литографии и большие гуаши. А заработать было негде. И я больше не хотела быть фрилансером: у меня ребенок рос, нужна была постоянная зарплата.
— Ваше воспитание в семье академика Лихачева — оно помогало вам потом в работе, в жизни?
— С одной стороны — да, в культурных сюжетах. И я пишу очень быстро. А главное — мне повезло слушать такой русский язык, читать такие книги. Это плюс, но и страдание: когда слышишь изуродованный русский язык, это моральная боль. Идешь по улице — вокруг дети ругаются матом, это невыносимо. Исчезло слово «порядочность», а раз слово ушло, ушло и понятие.
Дедушка, рекомендуя кого-то, говорил: «Это порядочный человек, на него можно положиться».
Он очень следил за чистотой речи: никаких жаргонизмов, нельзя было произнести даже слово «черт»: «Произнесешь — он появится». Дома у нас были запрещены карты — дедушка знал, что на Соловках в карты проигрывали людей. Одна из его соловецких работ так и называлась — «Картежные игры уголовников». Вид карт был ему отвратителен — никогда у нас дома их не было. Было лото, но если играешь в лото, то все по-французски или по-английски, для изучения языка. Книги мама читала мне по-английски, папа — по-русски. А дедушка, когда я попросила «Трех мушкетеров», принес его на французском: «Надо литературу читать в оригинале». Мне было десять. Я сидела с этим красивым синим томиком на пляже в Комарово и со словарем силилась прочитать — не пошло. Но года три назад я все-таки вернулась к французскому, дошла до неплохого уровня и прочитала «Трех мушкетеров».
— А традиции — театр, музыка?
— Ходили в филармонию — обязательно, покупали абонементы, всей семьей в театры. Дедушка с детства любил Мариинский. Гремел БДТ, но меня туда нечасто брали — взрослые ходили и потом восхищались постановками: Лебедев, Трофимов, Басилашвили. Ходили в Капеллу — дедушка слушал Чернушенко, который исполнял тогда духовную музыку. Летом — пляж. Дедушка очень любил запускать воздушных змеев и сам склеивал их из бумаги. Я мечтаю: если когда-нибудь будет музей Дмитрия Сергеевича, чтобы при нем был фестиваль воздушных змеев — в Комарово или Репино.
— Какие жизненные правила были у Лихачева, которые вы восприняли с детства?
— Быть честным, порядочным. Держать слово, никого не обманывать. Служить Отечеству насколько можешь. Делать свое дело хорошо. У нас в семье самое страшное ругательство было «бездельник». Это из семьи дедушкиного деда, Михаила Михайловича Лихачева,— купцов, привыкших своим горбом добиваться. В его воспоминаниях описано: дочери, когда отец входил в комнату, сразу брались за вязание или шитье. Сложа руки нельзя было сидеть. Я настолько привыкла быть в деле, что не умею расслабляться: даже в свободный день составляю себе расписание — надо самообразовываться, много читать.
— Дедушка давал вам советы?
— «Никогда не подписывай коллективных писем. Никогда не подписывай никаких жалоб, никаких листков, где много белого места осталось». И — «никогда никого не бойся». Всегда быть на позиции силы.
— Где вы сейчас живете и чем занимаетесь?
— Журналист на канале «Россия 24». Живу в Москве 15 лет, дочка Вера тоже здесь. Очень скучаю по Петербургу, по друзьям, по Комарово: когда приезжаю, у меня припадок счастья — просто от того, что я там нахожусь. Езжу в основном по делу, на съемки.
— Расскажите про ваш телеграм-канал «Российские Зины».
— Канал новостей о культуре — живописи, музеях, литературе. Там мои путешествия, встречи с интересными людьми. Дедушка бы это очень одобрил. Когда я училась в Академии, мы много ездили по провинции писать этюды, и ему всегда нравилось, как я рассказываю, где были, кого встретили, как говорят крестьяне, у кого в избе жили. На последнем курсе друзья взяли меня на Русский Север — прошли от Плесецка до Каргополя, через Кенозеро, нынешний заповедник. Я тогда влюбилась в Север, и это оказалось навсегда.
— Можно представить, что делал бы Лихачев сегодня?
— Нет, это невозможно. Люди Серебряного века — все в мире ином, таких людей больше нет. Дедушка был бы в ужасе от современного русского языка: стертые метафоры, жаргонизмы, чудовищная речь. В моем детстве говорили, что есть интеллигентные интонации и неинтеллигентные — сейчас эти понятия стерлись.
— А что-то могло бы ему понравиться?
— Понравилось бы, что возродилась жизнь на Соловках, что возрождается православная жизнь. И порадовался бы Новгороду: восстановлена церковь Петра и Павла на Синичьей горе, церкви на Ярославовом дворище. Удалось вернуть из-за границы вывезенную фашистами в 1944 году ценнейшую икону «Распятие» XV века, она находилась в храме Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом поле. Порадовался бы, что усадьба Знаменское-Раек стала музейной — музей Торжка тоже создан благодаря ему.
— Вам снится дедушка?
— Был один очень интересный сон на сорок дней: я стою на теневой стороне улицы, он — на солнечной, между нами прозрачная стена. Он вышел из дома, хорошо одет, в черной бархатной шапочке, с книгой. Я: «Дедушка, а ты где находишься? Это Англия, что ли?» Он: «Ты что? Я там, наверху» — «А что там, наверху?» — «Там самые высокие вершины и самые глубокие глубины».