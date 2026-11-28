Он очень следил за чистотой речи: никаких жаргонизмов, нельзя было произнести даже слово «черт»: «Произнесешь — он появится». Дома у нас были запрещены карты — дедушка знал, что на Соловках в карты проигрывали людей. Одна из его соловецких работ так и называлась — «Картежные игры уголовников». Вид карт был ему отвратителен — никогда у нас дома их не было. Было лото, но если играешь в лото, то все по-французски или по-английски, для изучения языка. Книги мама читала мне по-английски, папа — по-русски. А дедушка, когда я попросила «Трех мушкетеров», принес его на французском: «Надо литературу читать в оригинале». Мне было десять. Я сидела с этим красивым синим томиком на пляже в Комарово и со словарем силилась прочитать — не пошло. Но года три назад я все-таки вернулась к французскому, дошла до неплохого уровня и прочитала «Трех мушкетеров».