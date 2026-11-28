Господин Федорищев напомнил жителям о недопустимости публикации фото- и видеоматериалов, связанных с последствиями налетов. При обнаружении обломков беспилотников гражданам рекомендовано не приближаться к ним и сообщать о находке по единому номеру экстренных служб 112.