ВСУ попытались атаковать промышленные объекты в Самарской области
В Самарской области минувшей ночью была предпринята очередная попытка атаковать промышленные предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере «Макс».
По предварительной информации региональных властей, в результате происшествия никто не пострадал. Глава области поблагодарил военнослужащих, участвовавших в отражении атаки.
Господин Федорищев напомнил жителям о недопустимости публикации фото- и видеоматериалов, связанных с последствиями налетов. При обнаружении обломков беспилотников гражданам рекомендовано не приближаться к ним и сообщать о находке по единому номеру экстренных служб 112.